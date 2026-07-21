Messina: furioso incendio a Larderia, uomo intossicato mentre tenta di spegnere le fiamme

Un incendio sta interessando dalla mattinata il villaggio di Larderia a Messina. Le fiamme hanno raggiunto un terreno e, nel tentativo di fermarne l’avanzata, un uomo di 74 anni è rimasto intossicato. Secondo quanto si apprende, il settantaquattrenne avrebbe provato a spegnere il rogo dopo che il fuoco aveva invaso l’area. Durante il tentativo di contenere le fiamme, però, l’uomo avrebbe respirato il fumo sprigionato dall’incendio, accusando un’intossicazione.

Il 74enne soccorso dai familiari

Dopo essere rimasto intossicato dal fumo, l’uomo è stato soccorso dai parenti presenti. Sono stati proprio i familiari ad accompagnarlo in automobile al Policlinico, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. Il trasferimento è avvenuto per consentire ai medici di effettuare tutti gli accertamenti necessari e valutare le conseguenze dell’inalazione dei fumi prodotti dall’incendio. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del 74enne. Non è stato quindi comunicato se l’uomo sia stato trattenuto in osservazione o se, dopo gli esami, abbia potuto lasciare la struttura sanitaria.