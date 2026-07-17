Messina: furioso incendio a Cumia, canadair in azione

Prosegue l’incendio scoppiato nella notte nelle campagne di Cumia, a Messina. Le fiamme stanno interessando una zona particolarmente impervia, difficile da raggiungere via terra, e per questo nelle operazioni di spegnimento sono stati impiegati anche un elicottero della Forestale e un Canadair. Nel corso della mattinata i mezzi aerei hanno effettuato diversi lanci d’acqua lungo il costone, concentrando l’intervento nei punti in cui il fronte del fuoco risulta meno accessibile alle squadre impegnate da terra.

Le fiamme minacciavano le abitazioni durante la notte

La fase più delicata dell’emergenza si è registrata nella notte, quando le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni presenti nella zona. I fronti più vicini alle case sono stati spenti grazie all’intervento congiunto delle squadre operative e dei vigili del fuoco. L’azione notturna ha permesso di contrastare il pericolo immediato per gli edifici, mentre il rogo ha continuato a interessare la parte più impervia delle campagne di Cumia. Con l’arrivo del giorno, le operazioni sono proseguite sul costone, dove il fuoco continua a bruciare in punti difficilmente raggiungibili dai mezzi terrestri.