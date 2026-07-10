Messina: forte esplosione dopo una fuga di gas in una palazzina di Santa Teresa, donna in ospedale

Ieri sera, intorno alle ore 19:30, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, nella località di Santa Teresa di Riva, a seguito di una forte esplosione all’interno di un appartamento. La deflagrazione è scaturita da una fuga di gas. L’incidente ha interessato un appartamento situato al primo piano di una palazzina sviluppata su cinque piani fuori terra. Sono intervenute le squadre provenienti dal Distaccamento di Letojanni e dal Distaccamento volontario di Antillo. La sala operativa ha tempestivamente inviato, in rincalzo, autobotti per maggior supporto idrico e l’autoscala per le operazioni in quota, un carro aria per la gestione in sicurezza degli ambienti con potenziale presenza di gas o fumi.

Sul posto il personale del 118 per l’assistenza sanitaria, pattuglie dei Carabinieri e unità dei Vigili Urbani per la gestione della viabilità e il presidio della zona. Tutta la palazzina è stata evacuata e risulta una persona infortunata, subito trasportata al reparto grandi ustioni di Catania. La situazione al momento è sotto controllo. Le squadre hanno effettuato bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta. Seguiranno aggiornamenti.