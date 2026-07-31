Messina, firmati a palazzo Zanca i contratti per 20 nuove assunzioni nell’Ambito Territoriale Sociale D26

Sono stati sottoscritti oggi, venerdì 31 luglio 2026, a Palazzo Zanca, i contratti di lavoro dei vincitori del concorso assegnati al Comune di Messina, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) D26. Alla firma dei contratti erano presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e il segretario generale e direttore generale Rossana Carrubba. Con la firma odierna entrano in servizio, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 36 mesi, 20 professionisti dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione così suddivisi: 9 funzionari amministrativi; 3 funzionari contabili con competenze economico-finanziarie ed esperti in rendicontazione; 4 psicologi; 3 educatori socio-pedagogici; e 1 pedagogista.

Le assunzioni sono finanziate nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027

Le assunzioni sono finanziate nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 e rappresentano un importante investimento sul capitale umano destinato al potenziamento dei servizi sociali territoriali. Le risorse assegnate al Comune di Messina rientrano nel finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), finalizzato a rafforzarne la capacità amministrativa e organizzativa e a rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni dei cittadini attraverso un sistema integrato di interventi e servizi. Il finanziamento è previsto dal Piano Sociale Nazionale 2025-2027, approvato con decreto del Capo Dipartimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Federico Basile, che ha rivolto un saluto ai neoassunti

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Federico Basile, che ha rivolto un saluto ai neoassunti. “Desidero innanzitutto rivolgere un pensiero alla tragedia che ha colpito la nostra città. In un momento come questo, la firma dei contratti rappresenta un adempimento amministrativo che, nel rispetto della tempistica ministeriale, doveva essere perfezionato entro la giornata di oggi, 31 luglio. Si tratta di un passaggio importante per il Comune di Messina, perché rafforza un settore essenziale come quello delle politiche sociali. In questo percorso di rinnovamento dell’Ente abbiamo già compiuto significativi passi avanti sul fronte delle assunzioni e mi auguro che questo processo possa proseguire. La vostra presenza costituisce un valore aggiunto e contribuirà a rendere ancora più efficaci i servizi offerti ai cittadini. L’Amministrazione è sempre pronta all’ascolto e al confronto. Vi rivolgo un sincero benvenuto e, con un pizzico di spirito goliardico, vi dico che il Comune ha bisogno di voi per migliorare ulteriormente i servizi offerti alla comunità. Non esitate, in quest’ottica, a confrontarvi anche con il Sindaco. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti”.

L’assessore Alessandra Calafiore ha evidenziato il valore strategico delle nuove professionalità

L’assessore Alessandra Calafiore ha evidenziato il valore strategico delle nuove professionalità e il loro ruolo nel rafforzamento delle politiche sociali del territorio. “Come ha detto il Sindaco, siamo pronti ad ascoltarvi e ad affiancarvi nel lavoro quotidiano. Le politiche sociali rappresentano una priorità per la nostra comunità: significa costruire una visione capace di leggere i bisogni emergenti, prevenire le fragilità e promuovere inclusione, autonomia e benessere delle persone. Le risorse destinate ai servizi sociali sono importanti, ma è fondamentale saperle trasformare in progettualità concrete, integrate e innovative, capaci di rispondere ai bisogni delle persone, delle famiglie e delle fasce più fragili della nostra comunità. Il vostro contributo sarà determinante per rafforzare la capacità di programmazione e progettazione dell’Ambito Territoriale Sociale, per cogliere tutte le opportunità di finanziamento e tradurle in interventi efficaci, coerenti con una politica sociale attenta ai cambiamenti della società. Sarò al vostro fianco, pronta a supportarvi e a collaborare con voi, nella convinzione che solo attraverso il lavoro di squadra e una visione condivisa sia possibile costruire politiche sociali e servizi sempre più vicini ai cittadini”.

Il segretario generale e direttore generale Rossana Carrubba ha dato il benvenuto ai nuovi dipendenti

Il segretario generale e direttore generale Rossana Carrubba ha dato il benvenuto ai nuovi dipendenti, sottolineando l’importanza del loro contributo per il funzionamento della macchina amministrativa e il potenziamento dei servizi sociali. “Benvenuti in un settore di fondamentale importanza come quello dei servizi sociali. Il vostro ingresso rappresenta un valore aggiunto per il Comune di Messina e contribuirà a rafforzare i servizi rivolti ai cittadini, con particolare attenzione alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di maggiore fragilità. Siamo lieti di accogliervi in un ente che, in questo percorso di rinnovamento, ha visto l’ingresso di nuove risorse umane, con l’ingresso di numerosi nuovi colleghi. Oggi sottoscriverò i vostri contratti nella mia qualità di direttore generale, con la responsabilità del coordinamento della struttura amministrativa e della gestione del personale, oltre che di segretario generale. Vi assicuro che la struttura comunale sarà sempre al vostro fianco, pronta a supportarvi nello svolgimento del vostro lavoro. La città vi aspettava e siamo felici di accogliervi nella nostra comunità professionale. Grazie e buon lavoro a tutti”.

L’iniziativa consentirà di rafforzare la capacità operativa dell’Ambito Territoriale Sociale D26, migliorando la qualità e l’efficacia degli interventi rivolti alle persone, alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione, attraverso l’impiego di professionalità specialistiche dedicate all’attuazione delle politiche di inclusione sociale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato al Comune di Messina complessivamente 27 figure professionali. Alla sottoscrizione dei contratti si sono presentati 20 vincitori; per i posti rimasti vacanti il Comune provvederà a darne comunicazione al Ministero, che procederà allo scorrimento della graduatoria per consentire la copertura delle ulteriori posizioni previste.