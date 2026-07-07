Messina E-state 2026, presentato a Palazzo Zanca il cartellone degli eventi: concerti, cinema, teatro e cultura

È stato presentato a Palazzo Zanca il cartellone “Messina E-state 2026”, promosso dall’Amministrazione comunale. Un programma che punta a caratterizzare la stagione estiva cittadina attraverso un’offerta ampia, costruita tra grandi concerti, teatro, cinema e momenti di approfondimento culturale. A illustrare i dettagli e le principali novità dell’edizione sono stati il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, e il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura, Rosario Coppolino. La presentazione del cartellone Messina E-state 2026 ha evidenziato il ruolo dell’Amministrazione comunale nella costruzione di un programma che mette insieme intrattenimento, cultura e spettacolo. L’obiettivo è offrire alla città una stagione estiva capace di coinvolgere pubblici diversi, dai grandi concerti negli stadi agli appuntamenti dedicati al cinema e agli approfondimenti culturali.

Le sinergie istituzionali per l’estate messinese

Alla presentazione hanno preso parte anche il presidente dell’Adsp, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, il pro rettore Unime Giuseppe Giordano e il direttore artistico della nuova Rassegna cinematografica al parco urbano in Fiera, Francesco Cannavà. La loro presenza si inserisce nel segno delle sinergie tra istituzioni, enti culturali e realtà territoriali. Il cartellone estivo viene così presentato non solo come una sequenza di eventi, ma come un progetto condiviso che coinvolge più soggetti della città e che punta a rafforzare il ruolo di Messina come luogo di produzione e fruizione culturale.

Grandi concerti a Messina: Tiziano Ferro e Zucchero a luglio

Tra gli appuntamenti più attesi del cartellone dei grandi concerti a Messina, il programma prosegue il 12 luglio con l’arrivo di Tiziano Ferro. Due giorni dopo, il 14 luglio, sarà la volta di Zucchero, impegnato con il suo tour negli stadi. Dopo i live di Max Pezzali, Geolier ed Eros Ramazzotti, altri due importanti eventi al “Franco Scoglio”.

Levante, Fiorella Mannoia e Marco Masini tra gli eventi di agosto

Il calendario proseguirà ad agosto con altre esibizioni di rilievo. Tra le principali spicca il concerto di Levante, in programma il 18 agosto. Il 22 agosto sarà invece la volta di Fiorella Mannoia, che arriverà con il progetto “Anime Salve”. Il 28 agosto è atteso Marco Masini, altro nome inserito tra gli appuntamenti principali del cartellone. La presenza di questi artisti rafforza la componente musicale di Messina E-state 2026, con un programma che alterna generi, sensibilità artistiche e pubblici diversi.

Anggun al Giardino Corallo il 20 settembre

Tra gli appuntamenti annunciati figura anche la cantante internazionale Anggun, attesa al Giardino Corallo il 20 settembre. La sua presenza aggiunge una dimensione internazionale al programma estivo promosso dall’Amministrazione comunale di Messina. L’esibizione di Anggun rappresenta uno degli eventi di maggiore interesse nella parte finale del cartellone, confermando la volontà di proporre una programmazione estesa e articolata, capace di andare oltre i mesi centrali dell’estate e di mantenere alta l’attenzione sugli appuntamenti culturali e musicali in città.

Festival della musica elettronica a Capo Peloro

Tra gli eventi inseriti nel programma di Messina E-state 2026 è previsto anche il Festival della musica elettronica a Capo Peloro. L’appuntamento amplia ulteriormente il raggio della proposta, includendo un genere musicale capace di intercettare pubblici specifici e di valorizzare uno dei luoghi più riconoscibili del territorio messinese. La scelta di inserire Capo Peloro nel cartellone conferma l’attenzione verso gli spazi identitari della città e verso una programmazione diffusa, in grado di intrecciare musica, luoghi e fruizione del territorio.

Cinema, teatro e approfondimenti culturali nel programma estivo

Accanto alla musica, il cartellone Messina E-state 2026 comprende anche teatro, cinema e approfondimenti culturali. Tra le novità indicate durante la presentazione rientra la nuova Rassegna cinematografica al parco urbano in Fiera, affidata alla direzione artistica di Francesco Cannavà. La presenza della rassegna cinematografica arricchisce il calendario e conferma la volontà di costruire un’offerta non limitata ai grandi concerti. L’estate messinese viene così raccontata come un contenitore culturale più ampio, nel quale trovano spazio spettacolo dal vivo, proiezioni, musica e momenti di confronto.