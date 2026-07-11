Messina, è morto Giuseppe Pagano. Il ricordo del presidente Minutoli: “una vita al servizio della comunità cittadina”

È lutto a Messina per la scomparsa di Giuseppe Pagano, già dipendente del Comune di Messina, la cui morte ha suscitato profonda commozione tra quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua attività lavorativa e nella vita della comunità cittadina. A esprimere il cordoglio istituzionale è stato il presidente del Consiglio Comunale di Messina, Massimiliano Minutoli, che, a nome dell’intera assemblea consiliare, ha voluto ricordare la figura di Pagano, sottolineandone le qualità umane, la professionalità e il legame costruito negli anni con l’amministrazione comunale e con la città.

“Esprimo il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Giuseppe Pagano, già dipendente del Comune di Messina. La notizia della sua scomparsa suscita profonda commozione in quanti hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane, la dedizione al lavoro e il costante impegno profuso al servizio della comunità cittadina. Alla famiglia, ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano i sentimenti della più sincera vicinanza e delle più sentite condoglianze, nella certezza che il ricordo di Giuseppe resterà vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto e stimato”, rimarca Minutoli.