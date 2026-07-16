Messina e l’emergenza idrica estiva: AMAM aumenta i controlli sulle reti e garantisce autobotti 24 ore su 24

A seguito delle segnalazioni pervenute dall’abitato di Spartà, nelle ultime 36 ore, i tecnici di AMAM Messina stanno eseguendo verifiche tecniche e interventi volti a efficientare l’approvvigionamento idrico nelle zone in cui, come quelle poste a nord della città, specialmente nel periodo estivo, alla popolazione residente si aggiungono anche numerosi vacanzieri, moltiplicando così il fabbisogno di acqua, a fronte del deficit strutturale delle reti e degli impianti e serbatoi che garantiscono ordinariamente l’approvvigionamento delle utenze locali, nonché delle eventuali perdite che possono presentarsi.

Per questo, anche al fine di poter intervenire immediatamente al presentarsi di guasti lungo le reti adduttrici e terziarie, AMAM ha pianificato un monitoraggio puntuale delle portate e altresì potenziato il servizio di Pronto intervento al quale gli utenti potranno sempre richiedere informazioni, assistenza e l’approvvigionamento sostitutivo mediante autobotti, chiamando il numero 090.3687711 attivo H24 e 7 giorni su 7, per garantire il massimo supporto.

Al contempo, tenuto conto delle disponibilità di approvvigionamento complessivo, è stata rimodulata la pianificazione della distribuzione idrica dell’intera città, consultabile sempre sul sito di AMAM nella sezione dedicata al link https://www.amam.it/portale-utenti/orari-distribuzione/ per garantire – seppur con riduzioni dei tempi di erogazione – la soddisfazione di tutte le zone servite attraverso la rete e con il servizio sostitutivo mediante autobotti e punti fissi mantenuti h24 a disposizione degli utenti per potersi fornire di acqua autonomamente.