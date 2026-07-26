Messina, domani si vota per eleggere il Consiglio Metropolitano: tutto quello che c’è da sapere. Le LISTE e le INFO

Domani, lunedì 27 luglio, dalle ore 8 alle 22, per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina. Sono sei gli schieramenti che si contenderanno i seggi dell’assemblea di Palazzo dei Leoni. La competizione riguarda un passaggio istituzionale rilevante per l’intero territorio messinese, perché il nuovo Consiglio Metropolitano sarà chiamato a esercitare funzioni di indirizzo e programmazione strategica su materie di area vasta. Non si tratta, però, di un voto aperto direttamente ai cittadini: le elezioni saranno di secondo livello e coinvolgeranno esclusivamente sindaci e consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città metropolitana. Le operazioni di scrutinio, che StrettoWeb seguirà in diretta, avranno inizio alle ore 8:00 di martedì 28 luglio.

Le sei liste in campo per Palazzo dei Leoni

A contendersi i seggi del Consiglio Metropolitano saranno sei liste. Scenderanno in campo Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Grande Sicilia, Lega Salvini, Partito Democratico e Sud Chiama Nord. La presenza di sei schieramenti conferma il rilievo politico della consultazione del 27 luglio, che rappresenta un banco di prova per gli equilibri tra le forze presenti nei 108 Comuni del territorio messinese. La composizione del nuovo Consiglio sarà determinante per definire l’indirizzo dell’ente metropolitano nei prossimi anni. Il voto assume quindi un valore non soltanto amministrativo, ma anche politico, perché misurerà la capacità delle diverse aree e dei diversi partiti di raccogliere consenso tra gli amministratori locali chiamati a esprimere la propria preferenza. Tra i candidati spicca la presenza di Marcello Scurria con Grande Sicilia, la presenza di Pippo Midili, sindaco di Milazzo e Lorenzo Italiano con Sud chiama Nord. Ci sono in lista vari consiglieri comunali di Messina appena insediati.

Voto di secondo livello: alle urne sindaci e consiglieri comunali

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina saranno elezioni di secondo livello. Questo significa che le urne non saranno aperte ai cittadini, ma soltanto agli amministratori locali in carica. A votare saranno esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali dei 108 Comuni del territorio messinese. Gli aventi diritto sono complessivamente 1.272. Il meccanismo elettorale riflette la natura dell’ente metropolitano, che rappresenta l’area vasta e coinvolge direttamente gli amministratori dei Comuni che ne fanno parte. Per i cittadini, dunque, il voto del 27 luglio non comporterà un’apertura dei seggi ordinari. La scelta dei componenti del Consiglio sarà affidata agli eletti nei singoli Comuni, chiamati a esprimere una preferenza secondo le regole previste per le Città metropolitane.

Come funziona il voto ponderato

Il sistema previsto per queste elezioni è quello del voto ponderato. In questo meccanismo, il valore della preferenza espressa da ciascun amministratore non è identico per tutti, ma varia in base alla fascia demografica della popolazione rappresentata. In sostanza, il “peso” del voto di un sindaco o di un consigliere comunale dipende dalle dimensioni del Comune di appartenenza. La ponderazione serve a tenere conto della diversa consistenza demografica dei territori rappresentati all’interno della Città metropolitana. Questo sistema rende la consultazione particolarmente strategica per le liste in campo, perché non conta soltanto il numero degli amministratori che sostengono uno schieramento, ma anche il peso ponderato delle preferenze provenienti dai diversi Comuni.

Il ruolo del nuovo Consiglio Metropolitano di Messina

Il nuovo Consiglio Metropolitano di Messina sarà chiamato a svolgere funzioni cruciali di indirizzo e programmazione strategica. L’assemblea di Palazzo dei Leoni avrà competenze su materie di area vasta, cioè su temi che non riguardano un singolo Comune, ma l’intero territorio metropolitano. Tra le materie indicate rientrano la pianificazione territoriale, la viabilità, l’edilizia scolastica e lo sviluppo economico locale. Sono ambiti che incidono direttamente sulla qualità dei servizi, sulle infrastrutture, sulla mobilità e sulle prospettive di crescita del territorio messinese. Il rinnovo del Consiglio assume quindi un peso concreto per l’amministrazione dell’area metropolitana. Le scelte che saranno assunte dall’assemblea potranno incidere sulla gestione delle strade, sulla programmazione degli interventi per le scuole, sulle strategie territoriali e sulle politiche di sviluppo locale.

Tutti i candidati per il rinnovo del consiglio metropolitano di Messina

Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina

Briga Giacomo

Milio Alessandra

Truglio Marica

Carcione Vincenzo Ivan Antonio

Damiano Maria

Gridà Carlo Salvatore

Prestipino Domenico Santi

Grande Sicilia

Scurria Marcello

Brancatelli Monica Alessandra M.

Algeri Vincenzo

Caminiti Jessica

Ferrara Tindaro

Pettinato Marco Antonino

Scaffidi Bonina

Sud Chiama Nord Basile

Alibrandi Paolo

Bambara Carmelina

Bonanno Alessia

Bosurgi Silvia

Briguglio Mario

Coppolino Franco Mario

Crisafulli Giuseppe

Italiano Lorenzo

Lo Monte Carmelo

Rivetti Nadia

Russo Antonino

Santoro Flavio

Scaravilli Lucia

Zirilli Daniela

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Biondo Antonio

Carulli Maria

Finocchio Marco

Foti Cuzzola Antonino

Gioveni Libero

Imbesi Carmela

Midili Giuseppe

Nastasi Rosa

Pintagro Gallarizzo Domenico Bruno

Vinci Maria Rita

Lega – Salvini Premier

Ambruno Martina

Arria Andrea

Bartolotta Antonella

Bonanno Letizia

Brancato Cristina

Chillemi Antonino

Di Blasi Agata

Novelli Giovanna

Ordile Giuseppe

Oteri Cosimo

Pinto Mattia

Reitano Giuseppe

Scafidi Felice

Tornatore Vincenzo

Partito Democratico