Messina: corsa in moto a Camaro, individuati e sanzionati i responsabili. Basile: “tolleranza zero” | VIDEO

Sono stati individuati e sanzionati i responsabili della corsa in moto a Camaro, quartiere di Messina. A comunicarlo è stato il sindaco Federico Basile, intervenuto sull’episodio con un messaggio incentrato sulla tutela della sicurezza stradale e sul rispetto delle regole. L’intervento del sindaco pone tuttavia in primo piano un principio preciso: comportamenti di questo tipo non possono essere sottovalutati, soprattutto quando coinvolgono la circolazione stradale e possono creare situazioni di pericolo.

Queste le parole di Federico Basile, riportate testualmente: “individuati e sanzionati i responsabili della corsa in moto a Camaro. Ancora una volta ribadisco con forza che la sicurezza stradale non è un gioco. Tolleranza zero”.