Messina, convocato il Consiglio comunale: in aula agevolazioni TARI e variazione di bilancio

Il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 18, nella sede indicata nell’avviso come Palazzo Zanca. Al centro della seduta ci saranno quattro proposte, con particolare attenzione all’approvazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni previste dal regolamento TARI, un provvedimento di diretto interesse per cittadini e contribuenti. L’ordine del giorno comprende anche l’aggiornamento per l’anno 2025 del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, la ratifica di una variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e il rinnovo della gestione associata del servizio di segreteria comunale tra la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina.

Agevolazioni TARI, in Consiglio i criteri per la concessione

Il primo provvedimento inserito nell’ordine del giorno è la proposta di delibera numero 125 del 6 luglio 2026, relativa all’approvazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni previste dal regolamento TARI. Si tratta del punto potenzialmente più rilevante per i cittadini, perché riguarda le modalità attraverso cui potranno essere riconosciute le agevolazioni collegate alla tassa sui rifiuti. La proposta sottoposta all’esame dell’Aula è finalizzata all’approvazione dei criteri. Il passaggio in Consiglio comunale rappresenterà quindi il momento istituzionale nel quale la proposta sarà discussa e sottoposta alle determinazioni dell’assemblea.

Aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco

Il secondo punto riguarda la proposta di delibera numero 126 del 6 luglio 2026, avente per oggetto l’approvazione dell’aggiornamento relativo all’anno 2025 del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Il provvedimento riguarda l’aggiornamento del registro delle aree interessate dagli incendi. La proposta arriverà dunque all’esame del Consiglio comunale per la relativa approvazione.

Variazione al bilancio di previsione 2026-2028

Nel corso della seduta sarà affrontata anche la proposta di delibera numero 127 del 6 luglio 2026. Il provvedimento riguarda la ratifica di una deliberazione del commissario straordinario, adottata con i poteri della Giunta comunale, relativa a una variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi sulla ratifica dell’atto. Il punto assume rilievo nell’ambito della programmazione finanziaria dell’ente, poiché interessa il documento di bilancio riferito al triennio 2026-2028.

Segreteria comunale associata tra Comune e Città metropolitana

L’ultimo argomento inserito nell’ordine del giorno è la proposta numero 129 del 9 luglio 2026, relativa al rinnovo della conduzione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina. La proposta riguarda quindi la prosecuzione della gestione condivisa del servizio tra i due enti. Il Consiglio comunale sarà chiamato a esaminare il rinnovo dell’accordo, sulla base del testo predisposto per la seduta.