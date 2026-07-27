Messina, controlli dei Carabinieri sulla costa ionica: oltre 7mila euro di multe, due denunce e tre segnalazioni per droga

Nel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a incrementare la sicurezza percepita e reprimere ogni forma di illegalità, monitorando anche il rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alle persone che si mettono alla guida dopo avere assunto alcolici o stupefacenti. Nel corso dei vari servizi svolti in diverse località della costa ionica della provincia – tra cui, in particolare, Taormina, Giardini Naxos e Santa Teresa di Riva – sono stati controllati più di 40 veicoli e circa 130 persone, contestando svariate violazioni al Codice della Strada per un ammontare complessivo di più di 7.000 euro, in relazione a condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Difatti, con riferimento alle condotte illecite connesse con le sostanze stupefacenti, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Messina tre persone quali assuntori, procedendo contestualmente anche al ritiro di due patenti di guida.

Inoltre, i controlli svolti hanno poi consentito di denunciare a piede libero anche due persone, ritenute rispettivamente responsabili di “evasione” e “porto di coltelli di genere vietato”. L’intensificazione dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina proseguirà per tutta la stagione estiva, soprattutto nelle aree connotate da una particolare concentrazione di esercizi pubblici, turisti e persone in genere.