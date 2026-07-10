Messina, controlli dei Carabinieri in una struttura di alloggio e comunità: irregolarità, alimenti adulterati e sanzioni per oltre 96 mila euro

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a prevenire e reprimere le violazioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e a contrastare il fenomeno del “lavoro nero”, proseguono i controlli dei Carabinieri disposti dal Comando Provinciale di Messina e condotti insieme ai militari del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro. In particolare, nella giornata di ieri, i Carabinieri delle Compagnie di Messina Centro, Messina Sud, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina e N.A.S. di Catania, hanno eseguito delle verifiche in un’attività di alloggio e comunità, ove sono state rilevate irregolarità, tra cui la quelle relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, accertando un sovrannumero di presenze rispetto alla capienza massima autorizzata, nonché la detenzione di alimenti e bevande adulterati ed in cattivo stato di conservazione.

In ragione delle predette violazioni, i titolari delle imprese sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria, venendo sanzionati anche con ammende per oltre 96.000 euro. La campagna di controlli condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edile proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di mantenere costante l’azione preventiva a beneficio della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.