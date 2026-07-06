Messina, controlli dei carabinieri in provincia: due arresti, 20 denunce e multe per oltre 37mila euro

Nel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri delle Compagnie di Milazzo, Taormina, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant’Agata di Militello hanno predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a incrementare la sicurezza percepita e reprimere ogni forma di illegalità, monitorando anche il rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alle persone che si mettono alla guida dopo avere assunto alcolici o stupefacenti. Nel corso dei vari servizi svolti in quasi tutto il territorio della provincia – dalla fascia ionica a quella tirrenica – sono stati controllati più di 300 veicoli e circa 500 persone, contestando svariate violazioni al Codice della Strada per un ammontare complessivo di più di 37.000 euro, in relazione a condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Difatti, proprio nell’ambito dei servizi connessi con la circolazione stradale, i militari hanno arrestato in flagranza una persona per “fuga pericolosa” e “guida in stato di ebbrezza”, in quanto non ha ottemperato all’alt intimato dagli operanti durante un posto di controllo ed è stata bloccata dopo una fuga di circa 2 chilometri, risultando poi con un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito. Nello stesso contesto, sono state deferite anche in stato di libertà 20 persone, di cui 9 per guida in stato di ebbrezza, 5 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 4 per porto illegale di oggetti atti ad offendere e 2 per falsità materiale.

Per quanto concerne il contrasto ai fenomeni connessi con le sostanze stupefacenti, una persona è stata arrestata per “detenzione ai fini di spaccio” e una è stata deferita per lo stesso reato, mentre 13 sono stati i soggetti – di età compresa tra 19 e 45 anni – segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori, poiché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale. L’intensificazione dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina proseguirà per tutta la stagione estiva, soprattutto nelle aree connotate da una particolare concentrazione di esercizi pubblici, turisti e persone in genere.