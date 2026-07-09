Messina, consegnati i lavori per la scuola dell’infanzia San Giacomo Apostolo: oltre 840 mila euro per la riqualificazione

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia San Giacomo Apostolo, nel plesso “La Pira Gentiluomo” di Messina. L’intervento, finanziato nell’ambito del PNRR, rappresenta un nuovo tassello nel percorso di ammodernamento e tutela degli edifici scolastici cittadini. La notizia è stata comunicata dal sindaco di Messina, Federico Basile, che ha sottolineato il valore dell’investimento e l’importanza di garantire ai bambini ambienti più sicuri, funzionali e accoglienti.

Un investimento PNRR da oltre 840 mila euro

Il progetto prevede un investimento di oltre 840 mila euro, destinato a migliorare le condizioni strutturali e funzionali dell’edificio scolastico. Le risorse consentiranno di intervenire su aspetti fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del plesso, con lavori mirati alla riqualificazione complessiva della struttura. Il finanziamento nell’ambito del PNRR permette di accelerare interventi che incidono direttamente sulla qualità degli spazi educativi. Nel caso della scuola dell’infanzia San Giacomo Apostolo, il cantiere riguarderà opere strutturali e impiantistiche pensate per adeguare l’edificio alle normative vigenti e renderlo più rispondente alle esigenze della comunità scolastica.