Messina, confisca allargata: Procura Generale e Guardia di Finanza insieme contro i patrimoni illeciti

Questa mattina la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un importante memorandum operativo finalizzato a rendere più efficace e sistematica l’azione di contrasto patrimoniale alla criminalità economica e organizzata attraverso l’istituto della “confisca allargata in executivis”. A firmare l’accordo, presso la caserma “Cotugno” sede del Comando Provinciale di Messina, il Procuratore Generale, dott. Carlo Caponcello, e per la Guardia di Finanza il Comandante Regionale Sicilia, Gen. D. Roberto Manna. All’evento ha presenziato il Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, Gen. D. Francesco Mattana.

L’intesa punta a rendere pienamente esecutivi i provvedimenti di confisca – non precedentemente disposti o già disposti, ma talvolta non ancora eseguiti o solo parzialmente eseguiti a causa di azioni dirette all’occultamento degli asset patrimoniali interessati dai provvedimenti – ed a colpire con maggiore incisività i patrimoni illecitamente accumulati da soggetti condannati in via definitiva.

Il memorandum prevede l’istituzione di un tavolo tecnico di approfondimento e di analisi, composto dal Procuratore Generale e dal Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina, ovvero da loro delegati.

Compito del tavolo sarà quello di effettuare uno screening dei soggetti da valutare avuto riguardo alle sentenze passate in giudicato ed ai provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione, implicanti l’adozione di provvedimenti di confisca, sulla scorta delle linee guida dettate dalla Procura Generale. La Guardia di Finanza, in sinergia con i magistrati della Procura Generale, effettuerà attività investigative, anche attraverso l’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo, volte a ricostruire la situazione patrimoniale dei soggetti individuati, con specifico riferimento alla titolarità e/o disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o entità giuridica, di denaro, di beni mobili, beni immobili o altre utilità.

Per le finalità di collaborazione ed allo scopo di individuare e consolidare best practice di approfondimento e di analisi coordinate, efficaci e complementari su tutto il distretto di Corte d’Appello di Messina, la Guardia di Finanza, tramite il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, organizzerà, altresì, specifici momenti formativi anche a favore dei reparti in provincia.