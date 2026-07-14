Messina, concluse le gare per quattro appalti sulla rete stradale provinciale del capoluogo | DETTAGLI

La Città Metropolitana di Messina ha concluso le procedure di gara per quattro appalti destinati alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale del capoluogo. Le aggiudicazioni provvisorie riguardano opere per un valore complessivo di 4.441.520 euro, finanziate dalla Regione Siciliana e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che consentiranno di incrementare la sicurezza della circolazione, migliorare l’efficienza della rete viaria e rafforzarne la resilienza agli effetti degli eventi meteorologici estremi.

Ultimate le verifiche previste dalla normativa sui requisiti degli operatori economici, si procederà alla sottoscrizione dei contratti e al successivo avvio dei lavori. Si tratta dell’ultimo passaggio amministrativo prima dell’apertura dei cantieri, che consentirà di dare attuazione agli interventi programmati lungo i principali assi viari del capoluogo.

Le opere comprenderanno interventi di manutenzione straordinaria

Le opere comprenderanno interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle principali arterie provinciali del territorio urbano.

– Messina Centro Nord: lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla mitigazione dei rischi connessi alla circolazione, finanziati dalla Regione Siciliana, per un importo complessivo di 1.000.000 di euro. L’aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore della Suprema Appalti S.r.l. di Pace del Mela (ME), che ha offerto un ribasso del 32,4442%.

– Messina Sud: interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e messa in sicurezza della rete viaria, con particolare attenzione alla resilienza climatica, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per un importo complessivo di 1.361.520 euro. L’aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore della F.lli Destro S.r.l., con sede legale a Tortorici (ME), che ha offerto un ribasso del 32,4499%.

– Messina Nord: opere di adeguamento della sede stradale e incremento dei livelli di sicurezza, finanziate dalla Regione Siciliana, per un importo complessivo di 1.000.000 di euro. L’aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore della G.O.M. Edilgeneral S.r.l. di Favara (AG), che ha presentato un ribasso del 32,4413%.

– Messina Centro Sud: interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finanziati dalla Regione Siciliana, per un importo complessivo di 1.080.000 euro. L’aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore della Zeus Costruzioni S.r.l. di Vallelunga Pratameno (CL), che ha offerto un ribasso del 32,4471%, con conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale dei lavori.

Il piano è stato elaborato dalla Direzione “Viabilità” di Palazzo dei Leoni

Il piano è stato elaborato dalla Direzione “Viabilità” di Palazzo dei Leoni, diretta dal dirigente Biagio Privitera, con il coordinamento del responsabile del Servizio Progettazione e Manutenzione Stradale della Zona Omogenea Messina Ionica-Alcantara, Gaetano Maggioloti.

«L’affidamento di questi interventi – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresenta un risultato significativo nel percorso di riqualificazione della rete viaria provinciale del capoluogo. Con la conclusione delle gare possiamo avvicinare l’avvio di opere attese che ci consentiranno di intervenire sui tratti maggiormente bisognosi di manutenzione, aumentando i livelli di sicurezza e assicurando infrastrutture più efficienti e adeguate alle esigenze del territorio. La manutenzione delle strade resta una priorità di Palazzo dei Leoni perché incide direttamente sulla qualità della mobilità e sulla tutela degli utenti».