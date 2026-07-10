Messina: concerti di Tiziano Ferro e Zucchero allo Stadio “Franco Scoglio”, il piano viabilità | INFO e DETTAGLI

In occasione dei concerti di Tiziano Ferro, in programma il 12 luglio 2026, e di Zucchero Fornaciari, previsto il 14 luglio 2026, allo stadio “Franco Scoglio” di San Filippo, il Comune di Messina, in accordo con la Questura e gli enti coinvolti, ha predisposto un piano straordinario di viabilità per garantire sicurezza, accessibilità e regolare deflusso del pubblico al termine degli eventi. Le modifiche alla circolazione interesseranno le strade limitrofe allo stadio e saranno attive nelle fasce orarie indicate di seguito.

STRADA ARGINALE DI ACCESSO AL PALASPORT SAN FILIPPO (VIA DEGLI AGRUMI)

Dalle ore 17.00 dell’11 e del 13 luglio 2026 fino alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026 sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta lungo tutta la strada arginale di accesso al Palasport San Filippo (via degli Agrumi). Dalle ore 08.00 del 12 e del 14 luglio 2026 fino alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026, e comunque fino alla normalizzazione del traffico su disposizione della Polizia Municipale, sarà istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via A. Celi e il Palasport San Filippo.

Saranno autorizzati al transito: veicoli dell’organizzazione; motocicli e ciclomotori diretti al parcheggio “blu” del Palasport San Filippo (massimo 400 posti); mezzi delle forze dell’ordine; mezzi di soccorso; e veicoli autorizzati. L’accesso sarà consentito da via A. Celi, utilizzando una corsia dedicata della strada arginale appositamente delimitata. Dalle ore 08.00 del 12 e del 14 luglio 2026 saranno inoltre chiusi gli accessi alla strada arginale provenienti da: via dei Gelsomini; via delle Essenze; via Noria. Sarà inoltre vietato il transito veicolare nel tratto a monte del Palasport San Filippo in direzione dello stadio, dalle ore 08.00 del 12 e del 14 luglio 2026 alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026, salvo veicoli autorizzati.

BRETELLA SVINCOLO SAN FILIPPO – VIA NICOLÒ CAROSIO

Dalle ore 11.00 del 12 e del 14 luglio 2026 fino alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026, sarà interdetto l’accesso alla bretella dello svincolo San Filippo in corrispondenza dell’intersezione con via A. Celi. Saranno esclusi dal divieto: autobus ATM; taxi; veicoli con contrassegno per i parcheggi dello stadio; mezzi delle forze dell’ordine; mezzi di emergenza; veicoli Messinaservizi Bene Comune per il servizio rifiuti; veicoli autorizzati; veicoli al servizio di persone con disabilità munite di contrassegno.

I veicoli privati diretti ai parcheggi dello stadio rosso, verde e giallo, con tagliando acquistato preventivamente, dovranno accedere dalla bretella San Filippo provenendo da via A. Celi/via G. La Pira. L’uscita autostradale San Filippo sarà chiusa, con ordinanza del CAS, dalle ore 17.30 per i veicoli provenienti dalla tangenziale sia in direzione Catania-Messina sia in direzione Palermo-Messina.

Parcheggi e deflusso dopo i concerti

Per favorire il deflusso del pubblico:

la carreggiata monte-valle della bretella San Filippo sarà interdetta a valle della rotatoria del parcheggio rosso dalle ore 11.00 del 12 e del 14 luglio 2026 fino alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026;

saranno chiusi gli accessi alla bretella provenienti dal villaggio Santa Lucia sopra Contesse;

al termine dei concerti sarà interdetto il sottopasso pedonale tra il parcheggio “rosso” e via degli Agrumi.

I veicoli parcheggiati nelle aree rossa, verde e gialla dovranno attendere le indicazioni della Polizia Municipale prima di uscire.

AUTOBUS NAVETTA ATM E AUTOBUS PRIVATI

Prima dell’inizio dei concerti

Gli autobus navetta ATM effettueranno la fermata sul lato nord di via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via A. Celi e via R. Livatino, nei pressi della chiesa parrocchiale. La fermata sarà attiva con: divieto di sosta dalle ore 17.00 dell’11 e del 13 luglio 2026 alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026. Le navette ATM seguiranno il percorso: Area ZIR Gazzi – via Taormina – via A. Celi – via Sacra Famiglia – via R. Livatino – via 1A – via A. Celi – Area ZIR Gazzi.

Gli autobus privati degli spettatori accederanno dallo svincolo San Filippo e si attesteranno:

lungo la strada perimetrale dello stadio;

lungo la bretella via Nicolò Carosio;

successivamente lungo la strada di collegamento con la S.P. Santa Lucia, in caso di saturazione.

Dopo il termine dei concerti: le navette ATM si posizioneranno sul lato est, lato valle, direzione sud-nord di via A. Celi, in prossimità della bretella dello svincolo San Filippo. Gli autobus privati partiranno esclusivamente su indicazione della Polizia Municipale e seguiranno i percorsi stabiliti verso: svincolo di Tremestieri; tangenziale autostradale; S.P. Santa Lucia.

Taxi: per le giornate del 12 e 14 luglio 2026 sarà istituita un’area riservata ai taxi nello slargo della bretella San Filippo – via Nicolò Carosio, direzione mare-monte, in corrispondenza del sottopasso tra il parcheggio rosso e lo stadio. I taxi potranno accedere sia da via A. Celi sia dalla tangenziale e dovranno poi proseguire verso la tangenziale.

Limitazioni ai mezzi pesanti: dalle ore 14.00 del 12 e del 14 luglio 2026 fino alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026 sarà vietato il transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate nelle seguenti strade: via La Farina; via U. Bonino; via Taormina; via A. Celi; via G. La Pira; ex S.S. 114, nel tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri e viale Europa.

Divieti di sosta nelle principali arterie: dalle ore 21.00 dell’11 e del 13 luglio 2026 alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026 sarà istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta, esclusi gli stalli per persone con disabilità, nelle vie: ex S.S. 114; G. La Pira; A. Celi; via Taormina; nel tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” e viale Gazzi.

Parcheggi ATM collegati allo stadio con navette: saranno disponibili i parcheggi ATM collegati allo Stadio “Franco Scoglio”: ZIR; Villa Dante; Zaera; Cavalcavia FS; Cavallotti; Annunziata Ovest; Annunziata Est.

Inoltre, dalle ore 08.00 del 12 e del 14 luglio 2026 alle ore 03.00 del 13 e del 15 luglio 2026, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di via Orso Mario Corbino, nel tratto compreso tra via E. Fermi e via Bonsignore, per consentire l’eventuale sosta degli autobus diretti ai concerti.

Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del 12 e del 14 luglio 2026 sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione sul lato ovest della carreggiata ovest di viale della Libertà, per un tratto di circa 100 metri a sud della Scalinata Ringo, per consentire la fermata degli autobus ATM.

Il Comune di Messina invita gli spettatori a utilizzare i parcheggi predisposti e i servizi navetta, a raggiungere lo stadio con largo anticipo e a seguire le indicazioni della Polizia Municipale e del personale di assistenza.