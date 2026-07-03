Messina, chiuso lo svincolo di Boccetta per lavori urgenti: traffico deviato su percorsi alternativi | INFO

Autostrade Siciliane informa gli utenti che, a causa di lavori urgenti, imprevisti e non differibili, si rende necessaria la chiusura temporanea dello svincolo di Boccetta. Il provvedimento è entrato in vigore oggi, 3 luglio 2026, e resterà valido fino alla conclusione dei lavori. La misura interessa uno degli accessi più importanti per la viabilità autostradale e urbana di Messina, con conseguenze per gli automobilisti che utilizzano lo svincolo sia per immettersi sull’autostrada A20 in direzione Palermo, sia per entrare in città provenendo dall’A18 da Catania.

Lavori urgenti e non differibili: perché è stato chiuso lo svincolo

La chiusura è stata disposta per consentire l’esecuzione di lavori urgenti, definiti da Autostrade Siciliane come imprevisti e non differibili. La natura dell’intervento rende quindi necessario il blocco temporaneo dello svincolo, con l’obiettivo di permettere lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza. Il provvedimento non ha al momento una durata indicata in termini di ore o giorni, ma resterà attivo fino alla conclusione dei lavori. Per questo motivo, gli automobilisti sono invitati a tenere conto della chiusura nella programmazione degli spostamenti, soprattutto nelle fasce di maggiore traffico.

Chi è interessato dalla chiusura dello svincolo di Boccetta

La chiusura temporanea dello svincolo di Boccetta riguarda in primo luogo i veicoli provenienti dalla città di Messina che utilizzano lo svincolo per immettersi sull’autostrada A20 in direzione Palermo. Sono coinvolti anche i veicoli provenienti dall’autostrada A18 da Catania che utilizzano lo svincolo di Boccetta per fare ingresso nella città di Messina. Si tratta quindi di un provvedimento che incide sia sui flussi in uscita dal centro urbano verso l’autostrada, sia su quelli in entrata verso la città.

A20 Messina-Palermo, stop all’ingresso da Boccetta per chi arriva dalla città

Per chi proviene dalla città di Messina, non sarà possibile utilizzare lo svincolo di Boccetta per immettersi sull’A20 in direzione Palermo. La chiusura impone dunque agli automobilisti di programmare itinerari alternativi, evitando di raggiungere l’area interessata senza aver valutato percorsi diversi. Il tratto interessato è particolarmente rilevante per la mobilità cittadina e per i collegamenti verso la direttrice tirrenica. Per questo l’invito alla prudenza e alla pianificazione degli spostamenti assume un valore centrale per ridurre disagi e rallentamenti.

A18 Catania-Messina, chiuso l’accesso in città tramite Boccetta

La chiusura riguarda anche chi arriva dall’A18 da Catania e utilizza lo svincolo di Boccetta per entrare a Messina. Anche in questo caso, l’ingresso in città attraverso lo svincolo non sarà disponibile per tutta la durata dei lavori. Gli automobilisti provenienti dalla direttrice catanese dovranno quindi prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e seguire le indicazioni predisposte lungo il percorso. La raccomandazione è di verificare in anticipo le alternative disponibili, in modo da evitare rallentamenti in prossimità dell’area interessata.

Autostrade Siciliane invita alla prudenza

Nel comunicare la chiusura, Autostrade Siciliane invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente sul posto. L’indicazione è particolarmente importante perché il provvedimento è legato a lavori urgenti e potrà restare in vigore fino al termine degli interventi. Gli utenti sono inoltre invitati a programmare i propri spostamenti utilizzando gli svincoli alternativi. La pianificazione dei percorsi rappresenta il principale strumento per limitare i disagi alla circolazione, soprattutto per chi deve muoversi tra la città di Messina, l’A20 Messina-Palermo e l’A18 Messina-Catania.

Viabilità a Messina, possibili disagi fino alla fine dei lavori

La chiusura dello svincolo di Boccetta potrebbe avere ricadute sulla viabilità a Messina, in particolare per gli automobilisti diretti verso Palermo e per quelli in arrivo da Catania. La durata del provvedimento è legata alla conclusione dei lavori, al momento non indicata con un orario preciso. Per questo motivo, la notizia assume un valore soprattutto di servizio per gli utenti della rete autostradale. Chi deve percorrere l’area è chiamato a prestare attenzione, seguire la segnaletica e scegliere gli svincoli alternativi indicati, fino al completamento degli interventi urgenti e alla riapertura dello svincolo.