Messina, Chiarella eletto presidente della Quarta Commissione consiliare

l consigliere comunale Giuseppe Chiarella è stato eletto presidente della Quarta Commissione consiliare di Palazzo Zanca, organismo competente sui temi della mobilità, dei trasporti e dell’innovazione. Chiarella è rappresentante della lista “Amo Messina”, formazione politica che sostiene il sindaco Federico Basile. Con la sua elezione viene definita la nuova guida di una commissione chiamata a esaminare questioni di particolare interesse per la città e per la vita quotidiana dei cittadini. La presidenza della Quarta Commissione assegna a Chiarella il compito di coordinare i lavori dell’organismo consiliare nelle materie di competenza, favorendo il confronto tra i consiglieri e l’approfondimento dei provvedimenti collegati ai settori della mobilità urbana, del sistema dei trasporti e dei processi di innovazione.

Mobilità, trasporti e innovazione al centro dell’attività consiliare

Le competenze affidate alla Quarta Commissione consiliare comprendono tre ambiti strettamente collegati allo sviluppo e all’organizzazione della città: mobilità, trasporti e innovazione. Si tratta di temi che incidono direttamente sul funzionamento del territorio urbano e sugli spostamenti quotidiani. La commissione rappresenta la sede istituzionale nella quale potranno essere approfondite le questioni rientranti in queste materie, prima degli eventuali passaggi successivi nell’attività del Consiglio comunale.

Paolo Alibrandi e Anna Sorbello eletti vicepresidenti

Insieme al presidente sono state definite anche le vicepresidenze della Quarta Commissione. Gli incarichi sono stati assegnati al consigliere Paolo Alibrandi, rappresentante della lista “Messina protagonista”, ed al consigliere di centrodestra Anna Sorbello. Alibrandi e Sorbello affiancheranno Giuseppe Chiarella nella conduzione dell’organismo consiliare e nello svolgimento delle attività legate alle competenze della commissione.