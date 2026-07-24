Messina, Centenario della Rinascita della Vara: lunedì la presentazione del programma dell’edizione 2026

Messina si prepara a vivere un’edizione di straordinario valore storico e simbolico della Vara. Nell’ambito dell’Agosto Messinese 2026, lunedì 27 luglio, alle ore 9.30, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma delle iniziative dedicate all’edizione 2026 della Vara. Ad illustrare il calendario degli eventi saranno il sindaco Federico Basile, insieme agli assessori Enzo Caruso e Massimo Finocchiaro. Interverrà l’assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata. Parteciperanno inoltre mons. Roberto Romeo, delegato arcivescovile della Basilica Cattedrale di Messina, e padre Antonello Angemi, cappellano della Vara.

La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare il programma delle celebrazioni del Centenario della Rinascita della Vara (1926-2026), una ricorrenza di straordinario valore storico e identitario che ricorda il ritorno della storica macchina votiva dopo il terremoto del 1908 e gli anni della ricostruzione, rinnovando il legame della città con una delle sue tradizioni più rappresentative.