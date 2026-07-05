Messina, “Cena sotto le stelle”: l’evento solidale di “Padre nostro… Padre di tutti” | INFO

Sabato 4 luglio si è tenuto l'evento solidale "Cena sotto le stelle" organizzato dal Gruppo "Padre nostro... Padre di tutti"

Cena solidale Padre Notro... Padre di tutti

Anche quest’anno il Gruppo “Padre nostro… Padre di tutti” ha deciso di organizzare una cena di beneficenza finalizzata a raccogliere fondi per sostenere le famiglie indigenti adottate mensilmente. L’evento che ha coinvolto un buon numero di partecipanti si è tenuto sabato 04 luglio 2026. Ottima la location offerta ai presenti: una terrazza con vista sullo Stretto di Messina sotto un cielo stellato. L’atmosfera coinvolgente e serena, allietata da uno sfondo musicale e ristorata da una piacevole brezza capace di vincere il caldo afoso di questi giorni ha invitato alla convivialità e alla condivisione.

Il Gruppo da anni aiuta famiglie del territorio messinese in difficoltà economica garantendo beni di prima necessità a chi non riesce a fare la spesa e offrendo anche un supporto emotivo attraverso l’ascolto ed il dialogo. Negli ultimi anni nella nostra città sono aumentate le famiglie costrette a chiedere aiuto perché non riescono più a far fronte alle spese quotidiane e per tale motivo si rende necessario raccogliere aiuti per sostenerle. E la cena di solidarietà, nata con questo obiettivo, è andata ben oltre la semplice raccolta fondi, trasformandosi in una festa all’insegna dell’amicizia ed in una testimonianza tangibile di come la solidarietà unisce ed armonizza. A volte basta poco, con la volontà e il cuore si può creare qualcosa di grande per il bene della comunità e per continuare a camminare insieme.

E il Gruppo proseguirà il suo cammino sabato 18 luglio dalle ore 17,00 alle ore 21,00 a villaggio Paradiso, dove si svolgerà una missione territoriale con evangelizzazione denominata “On the beach” a cui seguirà la Santa Messa presieduta da Mons. Fosco Nicoletti, l’Adorazione Eucaristica e le Confessioni in Piazza dei martiri.

Cena solidale Padre Notro... Padre di tutti

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