Messina, “Cena sotto le stelle”: l’evento solidale di “Padre nostro… Padre di tutti” | INFO

Anche quest’anno il Gruppo “Padre nostro… Padre di tutti” ha deciso di organizzare una cena di beneficenza finalizzata a raccogliere fondi per sostenere le famiglie indigenti adottate mensilmente. L’evento che ha coinvolto un buon numero di partecipanti si è tenuto sabato 04 luglio 2026. Ottima la location offerta ai presenti: una terrazza con vista sullo Stretto di Messina sotto un cielo stellato. L’atmosfera coinvolgente e serena, allietata da uno sfondo musicale e ristorata da una piacevole brezza capace di vincere il caldo afoso di questi giorni ha invitato alla convivialità e alla condivisione.

Il Gruppo da anni aiuta famiglie del territorio messinese in difficoltà economica garantendo beni di prima necessità a chi non riesce a fare la spesa e offrendo anche un supporto emotivo attraverso l’ascolto ed il dialogo. Negli ultimi anni nella nostra città sono aumentate le famiglie costrette a chiedere aiuto perché non riescono più a far fronte alle spese quotidiane e per tale motivo si rende necessario raccogliere aiuti per sostenerle. E la cena di solidarietà, nata con questo obiettivo, è andata ben oltre la semplice raccolta fondi, trasformandosi in una festa all’insegna dell’amicizia ed in una testimonianza tangibile di come la solidarietà unisce ed armonizza. A volte basta poco, con la volontà e il cuore si può creare qualcosa di grande per il bene della comunità e per continuare a camminare insieme.

E il Gruppo proseguirà il suo cammino sabato 18 luglio dalle ore 17,00 alle ore 21,00 a villaggio Paradiso, dove si svolgerà una missione territoriale con evangelizzazione denominata “On the beach” a cui seguirà la Santa Messa presieduta da Mons. Fosco Nicoletti, l’Adorazione Eucaristica e le Confessioni in Piazza dei martiri.