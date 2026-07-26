Messina celebra il Centenario della Rinascita della Vara: a Palazzo Zanca la presentazione del programma

Messina si prepara a vivere un’edizione della Vara dal valore storico e simbolico particolarmente significativo. Nell’ambito dell’Agosto Messinese 2026, l’amministrazione comunale presenterà il programma delle iniziative dedicate a una delle tradizioni più rappresentative della città, ponendo al centro delle celebrazioni il Centenario della Rinascita della Vara, relativo al periodo 1926-2026. La conferenza stampa è in programma per domani, lunedì 27 luglio, alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Sarà questo il momento nel quale verrà illustrato il calendario degli appuntamenti pensati per accompagnare un’edizione destinata ad assumere un significato particolare per l’intera comunità messinese. La ricorrenza ricorda infatti il ritorno della storica macchina votiva dopo il terremoto del 1908 e dopo gli anni della ricostruzione. Un passaggio che, a distanza di un secolo, rinnova il legame tra la città e una tradizione profondamente radicata nella sua identità.

Vara di Messina 2026, un’edizione dal grande valore storico

L’edizione 2026 della Vara di Messina sarà caratterizzata dalle celebrazioni per il centenario della sua rinascita. L’anniversario richiama il ritorno della macchina votiva avvenuto nel 1926, dopo la tragedia del terremoto del 1908 e il lungo periodo dedicato alla ricostruzione della città. La presentazione del programma non rappresenterà quindi soltanto l’annuncio di una serie di iniziative inserite nel calendario dell’Agosto Messinese. Sarà anche l’occasione per evidenziare il valore storico e identitario di una ricorrenza che unisce memoria, tradizione e senso di appartenenza. Il Centenario della Rinascita della Vara assume un rilievo particolare perché richiama uno dei momenti più significativi del rapporto tra Messina e la propria storia. Il ritorno della macchina votiva, dopo gli anni segnati dal terremoto e dalla ricostruzione, viene ricordato come una tappa capace di restituire alla città una delle sue manifestazioni più rappresentative.

Il programma dell’Agosto Messinese dedicato alla Vara

La conferenza stampa sarà dedicata alla presentazione del programma delle iniziative per la Vara 2026. Il calendario sarà illustrato dai rappresentanti dell’amministrazione comunale e dagli altri esponenti istituzionali e religiosi coinvolti nell’appuntamento. La Vara si inserisce nel quadro dell’Agosto Messinese, che raccoglie gli eventi promossi in città durante il periodo estivo. Nel 2026, tuttavia, il programma assume una rilevanza ulteriore per la coincidenza con il centenario. L’attenzione sarà concentrata sulle celebrazioni previste per ricordare il periodo compreso tra il 1926 e il 2026. L’obiettivo dichiarato è rinnovare il legame della città con una tradizione che continua a rappresentare un elemento centrale della storia e dell’identità messinese.