Messina, Busà eletto presidente della Terza Commissione consiliare

Il consigliere comunale di “Sud chiama nord” Giuseppe Busà è stato eletto presidente della Terza Commissione consiliare di Palazzo Zanca, organismo che si occupa di materie particolarmente rilevanti per la città, con deleghe ad ambiente, territorio ed energia. L’elezione assegna a Busà la guida di una commissione chiamata ad affrontare temi centrali per la vita amministrativa di Messina, dalla tutela ambientale alla pianificazione del territorio, fino alle politiche energetiche.

Le vicepresidenze a Bonfiglio e Sorbello

Accanto al nuovo presidente sono stati eletti anche i due vicepresidenti della commissione. Le vicepresidenze sono state assegnate ad Antonino Bonfiglio, eletto nella lista “Messina protagonista”, e ad Anna Sorbello, consigliere della lista “Popolari autonomisti”. La nuova composizione dell’ufficio di presidenza della Terza Commissione riflette quindi la presenza di rappresentanti appartenenti a differenti forze politiche, chiamati a collaborare nella gestione dei lavori e nell’esame delle questioni sottoposte all’organismo consiliare.