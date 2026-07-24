Messina, avvisi pubblici per rinnovare i vertici delle società partecipate

Il Comune di Messina ha avviato le procedure finalizzate alla ricomposizione degli organi di gestione ordinaria delle principali società ed enti partecipati cittadini. L’iniziativa riguarda cinque realtà centrali nell’organizzazione e nell’erogazione dei servizi comunali: Amam, Atm, A.ris.Mé., Messina Servizi Bene Comune e Messina Social City. Gli aspiranti componenti dovranno presentare la documentazione richiesta entro un termine preciso: le domande dovranno infatti arrivare entro le ore 12 del 24 agosto.

Avvisi pubblici per i Consigli di Amministrazione delle partecipate di Messina

L’avvio della procedura è stato formalizzato attraverso la pubblicazione degli avvisi pubblici firmati dal sindaco di Messina, Federico Basile. Con questi atti, l’amministrazione comunale intende individuare i componenti chiamati a far parte degli organi amministrativi delle cinque partecipate coinvolte. Il percorso avviato da Palazzo Zanca interessa dunque una parte significativa del sistema delle partecipazioni comunali. La procedura riguarda realtà differenti tra loro, ma accomunate dal rapporto con l’amministrazione cittadina e dalla necessità di ricomporre i rispettivi organi di gestione ordinaria.