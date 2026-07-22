Messina, auto si ribalta dopo uno scontro e distrugge il dehors di un locale

Un pauroso incidente stradale a Messina si è verificato questo pomeriggio all’incrocio tra via Santa Cecilia e via Centonze. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro e, in seguito all’impatto, una delle vetture si è capovolta. Nel sinistro ci sarebbero ferriti. L’urto ha inoltre provocato danni seri al dehors del locale, raggiunto durante la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale di Messina, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire le cause dello scontro, ancora in corso di accertamento. Sul luogo del sinistro anche i medici del 118.