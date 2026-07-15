Messina, Antonio Bonfiglio eletto presidente della sesta commissione consiliare

È Antonio Bonfiglio il nuovo presidente della sesta commissione consiliare del Comune di Messina. L’elezione ha definito la nuova guida dell’organismo chiamato ad affrontare temi di particolare rilevanza per la città, tra cui lavoro e attività produttive, settori strategici per lo sviluppo economico e per il futuro del territorio. Accanto a Bonfiglio, eletto alla guida della commissione, sono stati nominati anche i vicepresidenti. La vicepresidenza vicaria è andata a Valentina Capone, esponente di Sud chiama Nord, mentre la seconda vicepresidenza è stata assegnata all’opposizione con la nomina di Pippo Capurro, consigliere della lista Scurria sindaco.

Lavoro e attività produttive al centro dell’attività della commissione

La sesta commissione del Comune di Messina avrà il compito di concentrarsi su alcune delle questioni più rilevanti per la comunità cittadina, con particolare attenzione al settore del lavoro e alle attività produttive. Si tratta di ambiti fondamentali per affrontare le sfide legate allo sviluppo economico, al sostegno alle imprese e alla creazione di nuove opportunità occupazionali.