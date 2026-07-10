Messina, annullata la condanna per diffamazione a Cateno De Luca: “vado avanti a testa alta”

La Corte Suprema di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello che aveva condannato Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader del movimento Sud chiama Nord, in relazione alle dichiarazioni con cui il politico di Fiumedinisi aveva denunciato e criticato quella che definisce una lunga “persecuzione giudiziaria”. De Luca interpreta la decisione della Cassazione come “un riconoscimento dell’ampiezza del diritto di critica nei confronti dei magistrati e dei provvedimenti giudiziari“. “Con le querele non mi fermate. La verità emerge sempre, anche se cercano di seppellirla sotto montagne di carte giudiziarie. La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello che mi vedeva condannato per aver osato denunciare e criticare la persecuzione giudiziaria che ho subito per anni. Hanno provato a tapparmi la bocca, hanno provato a trasformare la mia legittima difesa e la mia denuncia politica in un reato d’opinione solo perché il destinatario delle mie critiche era un magistrato. Ma i giudici di Roma hanno detto no”, evidenzia De Luca.

De Luca: “la Cassazione sancisce un principio sacro, il dissenso è un valore democratico”

“I giudici della Cassazione hanno messo in evidenza aspetti fondamentali: il diritto di criticare l’operato dei magistrati e i provvedimenti giudiziari deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, essendo l’unico vero strumento di controllo democratico che i cittadini hanno; svolgere una funzione pubblica non rende nessuno immune da critiche o insindacabile; le mie dichiarazioni non erano illazioni gratuite, ma la narrazione di un vissuto fatto di arresti e procedimenti finiti con assoluzioni piene perché il fatto non sussiste. Per anni mi hanno dipinto come un diffamatore solo perché non ho mai chinato la testa e ho sempre preteso trasparenza e correttezza istituzionale. La Cassazione sancisce un principio sacro: il dissenso è un valore democratico e non può essere censurato per tutelare la sensibilità di un potere pubblico. Io vado avanti, a testa alta”, spiega De Luca.