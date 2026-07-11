Messina, alloggi Fondo Basile e Fondo Saccà: l’aggiornamento sullo stato dei lavori | FOTO

L’Ufficio Risanamento del Comune di Messina ha rilasciato un aggiornamento sui lavori in corso presso Fondo Basile e Fondo Saccà, destinati alla costruzione, rispettivamente, di 60 e 32 alloggi. Di seguito il Bollettino n° 25 dell’11 luglio 2026 della Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato.

Fondo Basile

E’ pari all’80% la realizzazione della parte strutturale dell’opera ed entro settembre sarà completata. Uno stato di avanzamento che incide per il 35% sulle lavorazioni complessive. Procedono come da cronoprogramma i lavori nel cantiere di Fondo Basile/De Pasquale per la costruzione di 60 alloggi destinati alle famiglie provenienti dagli ambiti di risanamento. La fase di lavorazione in atto riguarda la realizzazione delle strutture in X LAM ed In particolare, risultano ultimati tre impalcati in elevazione. Sono in corso le lavorazioni finalizzate al completamento del quarto e ultimo impalcato. Procedono regolarmente anche le opere provvisionali e gli apprestamenti previsti ai fini della sicurezza. I lavori sono stati consegnati il 24 novembre 2025 e saranno completati nel febbraio 2027. Il complesso residenziale è formato da 3 edifici strutturalmente indipendenti. Ogni edificio prevede 4 piani fuori terra e appartamenti di diversa ampiezza (45 mq, 75 mq, 95 mq), spazi esterni e posti auto.

SCHEDA TECNICA

Soggetto attuatore- Invitalia

Impresa Appaltatrice

T.I. RUBNER HOLZBAU S.r.l. – COSEDIL S.p.A.

Tecnici incaricati

U.P.: arch. Massimo Baragli

arch. Massimo Baragli Progettazione: Settanta7 r.l. – Cascone Engineering S.r.l.

Settanta7 r.l. – Cascone Engineering S.r.l. Direttore dei Lavori: Calogero Baldo – Well Tech Engineering Srl

Calogero Baldo – Well Tech Engineering Srl Direttore tecnico di cantiere : ing. Ivan Attardo

: ing. Ivan Attardo Dati economici

Importo lavori (a base di contratto, al netto del ribasso): € 300.463,69 (inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

€ 300.463,69 (inclusi non soggetti a ribasso) Oneri sicurezza: € 802,19

€ 802,19 Ribasso offerto: 10,83533%

10,83533% Oggetto dell’intervento edilizio

60 alloggi residenziali

4 piani fuori terra

15 appartamenti per piano ,

, Ogni alloggio è dotato di un posto auto coperto da 18 m².

da 18 m². Elevati standard di efficienza energetica, sisma sicurezza e sostenibilità.

Fondo Saccà

La Struttura Commissariale ha consegnato ad Invitalia lo scorso 8 giugno l’area di Fondo Saccà per la costruzione di 32 alloggi con tecnologia innovativa e rispetto della sostenibilità ambientale. A seguire è stata immediatamente avviata la cantierizzazione e sono in corso le operazioni di realizzazione delle fondazioni in cemento armato dei due edifici. In particolare sono state ultimate le fondazioni e si stanno predisponendo le operazioni per procedere con gli elementi di elevazione. Anche le opere provvisionali e gli apprestamenti previsti ai fini della sicurezza procedono regolarmente e in maniera coordinata con l’avanzamento delle lavorazioni.

Scheda fondo Saccà

Area 5.250 mq

Nella baraccopoli vivevano circa 67 nuclei familiari

Soggetto attuatore Invitalia

Appalto da circa sei milioni

Imprese Cosedil e Rubner Holzbau (le stesse impegnate nel cantiere di Fondo Basile).

Durata lavori 273 giorni (consegna marzo/aprile 2027)

Ulteriori 15 alloggi consegnati

Nel corso di questa settimana gli uffici diretti dal sub commissario Santi Trovato hanno consegnato ad ArisMe 15 appartamenti nei quali sono stati ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria. In poco più di un mese, dal 4 giugno al 10 luglio, sono stati consegnati 23 appartamenti destinati alle famiglie provenienti dalle baraccopoli. Sono 14 le imprese impegnate nei lavori nelle abitazioni per interventi che vanno dalla sostituzione degli infissi al ripristino degli impianti elettrici, idrici e di condizionamento, all’adeguamento dei servizi ed alla tinteggiatura