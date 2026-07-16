Messina, allarme degrado a Torre Faro: la spiaggia sotto il Grecale invasa dai rifiuti | FOTO

La spiaggia di Torre Faro, uno dei luoghi più suggestivi della costa di Messina, finisce al centro della protesta di un cittadino che denuncia una situazione di degrado ambientale che si ripeterebbe quotidianamente nel tratto di arenile sottostante il ristorante Grecale. Attraverso una segnalazione inviata a StrettoWeb, un residente racconta una condizione diventata ormai difficile da accettare: rifiuti abbandonati sulla spiaggia, sacchetti e materiali di ogni genere lasciati sulla sabbia, con il rischio di trasformare un’area di grande valore paesaggistico in una vera e propria discarica a cielo aperto. La denuncia punta però a chiarire un aspetto importante: secondo il cittadino, il problema non sarebbe legato alla mancata raccolta dei rifiuti, ma soprattutto ai comportamenti di chi continua ad abbandonare la spazzatura dopo gli interventi di pulizia.

La denuncia da Torre Faro: “una perla del nostro litorale ridotta a discarica”

Il tratto di spiaggia interessato dalla segnalazione si trova nella zona di Torre Faro, precisamente nell’area sottostante il ristorante Grecale, una delle località più frequentate durante la stagione estiva da residenti e visitatori. Il cittadino descrive una situazione che, a suo dire, si ripresenterebbe con estrema frequenza, compromettendo la fruibilità di uno degli angoli più conosciuti della costa messinese. “Spiaggia di Torre Faro (sotto il Grecale) ridotta a discarica quotidiana. Vi contatto per segnalare una situazione di grave degrado che si ripete ogni giorno a Torre Faro, esattamente nel tratto di spiaggia sottostante il ristorante Grecale”, scrive nella segnalazione. Una denuncia che richiama l’attenzione sul tema della tutela delle spiagge e sulla necessità di preservare gli spazi pubblici soprattutto nei mesi di maggiore affluenza.

Il cittadino: “il problema non è il servizio, ma l’inciviltà delle persone”

Nel suo intervento, il residente sottolinea come Messinaservizi, la società che si occupa della gestione dei rifiuti in città, sia già intervenuta nella zona dopo una precedente segnalazione. Secondo quanto riferito, nella spiaggia sarebbe stato installato un cestino e il servizio di svuotamento verrebbe effettuato regolarmente. “Ci tengo a precisare che Messinaservizi – a seguito di una mia precedente segnalazione al consigliere Alessandro Russo – ha installato un cestino nella zona e passa puntualmente a svuotarlo”, evidenzia il cittadino. La criticità, quindi, sarebbe legata alla rapidità con cui l’area torna a riempirsi di rifiuti dopo gli interventi di pulizia. “Il problema purtroppo non è il servizio, ma l’inciviltà sfrenata delle persone: poche ore dopo lo svuotamento, l’area viene nuovamente sommersa di rifiuti”, aggiunge.

“Situazione diventata insostenibile”: la richiesta di una soluzione definitiva

Il cittadino che ha segnalato il problema racconta anche il disagio vissuto da chi frequenta da anni quella spiaggia e chiede interventi capaci di andare oltre la semplice pulizia ordinaria. “La situazione è diventata insostenibile per me, per la mia famiglia e per tutti i cittadini che frequentano questa spiaggia da anni. Chiediamo a gran voce una soluzione definitiva”, conclude. La richiesta è quindi quella di trovare strumenti efficaci per evitare che il ciclo continuo di abbandono e raccolta si ripeta senza soluzione.