Messina, al denuncia di Cacciotto: “villaggio Aldisio, Fondo Fucile e Gazzi a rischio igienico sanitario”

Dalla straordinaria bellezza dell’Agorà dello Stretto, realizzata grazie all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, un’autentica cartolina che immortala la bellezza di Messina, al totale fallimento e disinteresse di Foresta Me e del degrado di Fondo Fucile, Villaggio Aldisio e Viale Gazzi. “Da più di un anno, – dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione di Fratelli d’Italia Alessandro Cacciotto -, chiedo all’Amministrazione Comunale, riconfermata nelle ultime tornate elettorali, di riqualificare lo scempio venutosi a creare nei tre Villaggi a causa della totale mancanza di interventi.

Un silenzio assordante dell’Amministrazione Comunale che non solo mortifica i residenti ma che di fatto ha creato un allarme igienico sanitario accentuato dal caldo torrido di questi giorni.

L’ultima richiesta, – dichiara Cacciotto -, è del 24 giugno scorso e nessun cenno da parte dell’ Amministrazione. I residenti hanno più volte lanciato un grido d’allarme rimasto inascoltato dal Sindaco e dalla sua Giunta. Urge intervenire per questioni non solo “estetiche” ma soprattutto igienico sanitarie. A fronte della perdurante inerzia, che dura da almeno un anno, sarò costretto a rivolgermi a Sua Eccellenza Sig. Prefetto di Messina“.