Messina: accoglienza dei crocieristi a Largo Minutoli, confronto operativo tra Comune e operatori turistici

Si è svolto oggi, giovedì 9 luglio 2026, a Palazzo Weigert, sede dell’Assessorato al Turismo, l’incontro convocato dall’assessore Enzo Caruso con gli operatori turistici assegnatari degli stalli all’interno del Welcome Point di Largo Minutoli, a Messina, individuati attraverso apposito bando pubblico. Alla riunione hanno partecipato il dirigente del Dipartimento Servizi alle Imprese Salvatore De Francesco e l’ispettore della Polizia Municipale Roberto D’Amore, delegato dal comandante Giovanni Giardina.

L’assessore Caruso ha analizzato le principali criticità emerse nei mesi scorsi

Nel corso dell’incontro l’assessore Caruso ha analizzato le principali criticità emerse nei mesi scorsi in merito “alle modalità di promozione delle escursioni e delle esperienze turistiche territoriali rivolte ai crocieristi, richiamando gli operatori al rispetto delle regole necessarie a garantire un’accoglienza adeguata, il decoro dell’area e un’immagine qualificata della città”. È stato ribadito che “ogni operatore dovrà svolgere la propria attività esclusivamente nello spazio assegnato e identificato dall’apposita numerazione. Il mancato rispetto delle disposizioni potrà comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di codice della strada e di ordine pubblico. Per garantire il corretto svolgimento delle attività, sarà potenziata la presenza della Polizia Municipale nell’area, con particolare attenzione alla sicurezza dell’attraversamento stradale, al rispetto delle regole all’interno del Welcome Point e al controllo degli operatori privi delle necessarie autorizzazioni per la vendita o per il trasporto turistico privato”.

Durante l’incontro sono stati inoltre consegnati agli operatori i gazebo brandizzati

Durante l’incontro sono stati inoltre consegnati agli operatori i gazebo brandizzati con i marchi “VisitME” e “Messina Città di Antonello”, che saranno allestiti a Largo Minutoli con l’obiettivo di creare un vero e proprio “Villaggio dell’accoglienza”: uno spazio ordinato, riconoscibile e dedicato alla promozione delle eccellenze messinesi, dal patrimonio storico-artistico alle bellezze ambientali, fino alle tradizioni enogastronomiche del territorio.

“L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile per rafforzare la qualità dell’accoglienza turistica e offrire ai crocieristi un primo contatto con la città all’insegna dell’ordine, della professionalità e della valorizzazione dell’identità messinese. Il Welcome Point di Largo Minutoli rappresenta uno strumento importante per promuovere le eccellenze del nostro territorio e migliorare ulteriormente l’esperienza dei visitatori”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Enzo Caruso.