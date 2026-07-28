Messina accende i motori: il 23° Rally del Tirreno pronto a conquistare i Peloritani

Lunedì 3 agosto, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione del 23° Rally Tirreno Messina, in programma l’8 e 9 agosto. All’incontro prenderanno parte il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli e gli assessori Massimo Finocchiaro e Stello Vadalà. Interverranno inoltre i rappresentanti di Top Competition e dell’Automobile Club Messina, a conferma della collaborazione ormai consolidata tra la manifestazione sportiva e le istituzioni locali.

Il Rally Tirreno Messina rappresenta un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza

Il Rally Tirreno Messina rappresenta un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza e un’importante occasione di promozione del territorio, capace di coniugare sport, partecipazione e valorizzazione delle eccellenze locali, nel solco del successo registrato nell’edizione 2025. La gara, valida per la Coppa Italia ACI Sport 9ª Zona e per il Campionato Siciliano Rally auto moderne e storiche, si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo siciliano, con un percorso che valorizza il territorio peloritano e il suggestivo fascino delle prove in notturna. Tutti i dettagli del programma, del percorso e delle novità della manifestazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.