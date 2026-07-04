Messina, a Spadafora rinasce lo storico “Grande Olimpo”: inaugurazione prevista il 5 luglio | INFO

Lo storico tempio degli eventi nel messinese cambia volto e si trasforma in un centro culturale e artistico a 360 gradi. Accanto al teatro emozionale, ai corsi della scuola “La Fonte dell’Attore” e alle produzioni della compagnia “Grammelot”, la struttura aprirà le porte a discipline del corpo come il tango, i balli latino-americani e il pilates. Non si perde, tuttavia, la storica vocazione ai ricevimenti, che viene però reinterpretata in chiave artistica e d’avanguardia con l’introduzione di un catering d’eccellenza. Il taglio del nastro è fissato per domenica 5 luglio.

L’importante operazione di rigenerazione culturale investe direttamente il territorio di Spadafora. La celebre sala trattenimenti “Grande Olimpo”, per decenni punto di riferimento per i grandi banchetti nuziali della fascia tirrenica, si rifà il look per rinascere come polo artistico e polifunzionale.

Il progetto di riconversione è firmato dall’attore e regista Fabio La Rosa che, attraverso la Grammelot S.r.l. (di cui è amministratore unico, con il supporto del socio Giuseppe Gravagna), rilancia la propria scommessa culturale sul territorio. Sfruttando gli ampi volumi e le potenzialità logistiche della struttura, la direzione punta a renderla un faro culturale per l’intera provincia. La svolta è stata resa possibile anche dalla lungimiranza del proprietario dell’immobile, l’ingegner Basilio Mangano, il quale ha scelto di sposare il progetto artistico di La Rosa e Gravagna, resistendo alle numerose proposte di conversione della sala in un comune spazio commerciale per restituire al sito il suo storico ruolo di aggregazione.

Nuovo palcoscenico per il territorio

I recenti lavori di restyling hanno ridisegnato gli spazi interni, dotando la sala di un moderno palcoscenico teatrale attrezzato. A breve si aprirà il sipario su un cartellone ricco di spettacoli dal vivo e performance di spessore, che vedranno alternarsi la compagnia stabile “Grammelot” e artisti di fama nazionale e internazionale. Il “Grande Olimpo” diventerà inoltre la sede ufficiale per gli allievi della scuola “La Fonte dell’Attore”, il percorso di formazione in teatro emozionale ideato dallo stesso La Rosa.

Danza e benessere in un polo polifunzionale

La proposta della struttura si estende oltre l’arte drammatica per abbracciare il movimento e la cura del corpo con corsi dedicati a diverse fasce d’età:

Apericena sociale con i giovani del Pirandello compagnia di integrazione tra ragazzi diversamente abili e operatori del settore;

con i giovani del Pirandello compagnia di integrazione tra ragazzi diversamente abili e operatori del settore; Danze latino-americane : un percorso incentrato sull’energia, il ritmo e la socializzazione;

: un percorso incentrato sull’energia, il ritmo e la socializzazione; Tango argentino : lezioni dedicate all’eleganza, alla tecnica e alla tradizione del ballo riplatense;

: lezioni dedicate all’eleganza, alla tecnica e alla tradizione del ballo riplatense; Pilates: sessioni mirate al benessere psicofisico, alla correzione posturale e alla consapevolezza corporea.

Ricevimenti d’autore tra teatro e alta cucina

Pur rinnovandosi, la struttura non rinuncia al proprio passato legato ai grandi eventi, ma lo declina attraverso il brand ”La Rosa eventi emozionali”. I privati potranno organizzare banchetti e cerimonie all’interno di vere e proprie esperienze immersive, in cui l’alta cucina del catering si fonderà con la magia della messa in scena teatrale.

La serata inaugurale

Il nuovo corso del “Grande Olimpo” prenderà ufficialmente il via domenica 5 luglio con l’apertura al pubblico. Nel corso della serata verranno svelati in anteprima i dettagli della stagione teatrale, il calendario dei corsi e le modalità di prenotazione per gli eventi. Madrina d’eccezione dell’appuntamento sarà la giornalista e conduttrice televisiva Paola Zanoni.

Chi è Fabio La Rosa e la Compagnia Teatrale Grammelot

Attore, regista e formatore, Fabio La Rosa è il fondatore del metodo del “Teatro Emozionale”, un percorso di crescita artistica e personale che mette al centro l’autenticità dei sentimenti e l’espressione corporea. Sotto la sua guida nasce “La Fonte dell’Attore”, una scuola di recitazione radicata nel territorio siciliano ma aperta a sinergie culturali di ampio respiro. Attraverso la Grammelot S.r.l., società di produzione e promozione artistica di cui La Rosa è amministratore unico insieme al socio Giuseppe Gravagna, la compagnia produce spettacoli dal vivo, performance immersive ed eventi culturali. La compagnia Grammelot si distingue nel panorama teatrale per la capacità di fondere la tradizione scenica con linguaggi contemporanei, portando sul palco produzioni che spaziano dalla prosa classica alle contaminazioni multidisciplinari.