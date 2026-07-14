Messina, a Rodia nasce un nuovo parcheggio estivo: la Giunta approva l’area di sosta sperimentale

Questo pomeriggio la Giunta comunale di Messina ha dato il via libera alla contrattualizzazione di un terreno individuato a Rodia, che sarà utilizzato in via sperimentale come area di sosta durante il mese di agosto. “Un percorso avviato nel dicembre 2025, quando l’Amministrazione aveva effettuato una ricognizione delle possibili aree da destinare ai parcheggi, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze del territorio e migliorare la gestione della viabilità nel periodo estivo. Lo avevamo annunciato, lo avevamo programmato e oggi passiamo alla fase operativa: un impegno assunto con i cittadini che diventa realtà attraverso un intervento concreto e immediatamente utile”, afferma il sindaco Federico Basile.

“Approvati, inoltre, i Documenti di indirizzo alla progettazione per l’individuazione di ulteriori aree di sosta emergenziale lungo gli assi viari che collegano Santo Stefano Briga, Santo Stefano Medio e Contesse. La capacità di intervenire con immediatezza, programmando e realizzando soluzioni utili ai cittadini, è il segno di un’Amministrazione sempre presente e vicina alle comunità.

Continuiamo a dare risposte concrete ai territori, trasformando le esigenze emerse in interventi reali e rapidamente attuabili“, sottolinea Basile.