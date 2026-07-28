Messina, a palazzo Zanca la presentazione del progetto “Notte libera tutte”

Messina è la prima città italiana a lanciare “Notte libera tuttə”, il progetto che punta a rendere gli spazi urbani più sicuri, accessibili e inclusivi nelle ore serali e notturne, attraverso una rete di collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadinanza. La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, di cui Messina è capofila nazionale, si terrà domani, mercoledì 29, alle 10.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata e l’amministratore unico di A.T.M. S.p.A. Pietro Cami. Saranno inoltre presenti la segretaria generale della Camera di Commercio Paola Sabella, i rappresentanti delle associazioni coinvolte, Arianna Vignetti, presidente di Road 50%, e Piera Calderone per Caronte & Tourist.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere una notte più sicura, accessibile e inclusiva attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte a chi vive quotidianamente gli spazi della città e contribuisce ad animarli.