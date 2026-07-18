Messina: 1,1 milioni per il centro abitato di San Salvatore di Fitalia

Intervento da 1,1 milioni di euro della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a San Salvatore di Fitalia, nel Messinese. Le opere previste riguardano la messa in sicurezza del versante a valle del Santuario di San Calogero e di via Corso del Popolo, una delle principali arterie del Comune nonché via di fuga del centro urbano. Gli uffici, diretti da Sergio Tumminello, hanno pubblicato il bando di gara e fissato al prossimo primo settembre la scadenza per la presentazione delle offerte.

La classificazione di rischio elevata R3, del resto, conferma la gravità della situazione e l’urgenza dei lavori

I lavori programmati, a salvaguardia della pubblica incolumità e della stabilità delle infrastrutture esistenti, porranno fine agli smottamenti e ai movimenti franosi che si sono registrati negli ultimi anni in questa porzione di territorio che presenta un alto grado di vulnerabilità geomorfologica. La classificazione di rischio elevata R3, del resto, conferma la gravità della situazione e l’urgenza dei lavori. La zona interessata dall’intervento è delimitata a monte dalla via Corso del Popolo, a ridosso di un versante caratterizzato da una forte pendenza. Un elemento che ha accentuato la gravità delle fratture lungo la sede stradale ma anche nel marciapiede e nel parcheggio antistante, come è facile riscontrare dalle lesioni sulle pareti est e nord del Santuario.

È prevista la realizzazione di una paratia di pali trivellati in cemento armato che seguirà l’inclinazione dei tiranti di ancoraggio e muri in gabbioni per la realizzazione di una pista di accesso preliminare alle operazioni di trivellazione e che verrà mantenuta nel tempo per futuri interventi di manutenzione. Si procederà, infine, con misure per il drenaggio e la raccolta delle acque di infiltrazione e successivo convogliamento alla rete comunale delle acque bianche.