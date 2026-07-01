Meloni riceve Parmitano a palazzo Chigi: “dà lustro all’intera Nazione”. E un simbolo italiano finirà nello spazio

Un incontro stellare. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a palazzo Chigi l’astronauta siciliano dell’ESA, il colonnello Luca Parmitano, incaricato dalla NASA in qualità di pilota della missione Artemis III, il cui lancio è previsto per il 2027 con l’obiettivo di aprire la strada al ritorno dell’uomo sulla Luna. Nel corso dell’incontro, si legge in una nota di palazzo Chigi, Meloni “ha rinnovato le congratulazioni al Colonnello dell’Aeronautica Militare per il prestigioso incarico, che dà lustro all’intera Nazione e conferma, ancora una volta, l’eccellenza dell’Italia nel settore spaziale“.

Al termine dell’incontro, Meloni “ha inoltre consegnato all’astronauta l’esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi, che accompagnerà la missione Artemis III nello spazio quale simbolo dell’ingegno, dell’identità e dell’orgoglio italiano“.