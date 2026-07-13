Meloni a Palermo, il premier depone un mazzo di fiori alla stele dedicata a Falcone | VIDEO

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Palermo, ha reso omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta uccisi nella strage di Capaci. Il premier ha deposto un mazzo di fiori davanti alla stele commemorativa collocata lungo l’autostrada A29, in prossimità di Capaci, nel luogo in cui il 23 maggio 1992 si consumò l’attentato. Un gesto istituzionale e simbolico compiuto nel punto esatto che conserva la memoria di una delle pagine più drammatiche della storia italiana.

La stele lungo l’autostrada A29

La stele si trova lungo l’A29, in prossimità di Capaci, e segna il punto in cui avvenne la strage. Nel tempo il luogo è diventato uno spazio di memoria, raccoglimento e omaggio alle vittime. La visita della presidente del Consiglio si inserisce in questo percorso commemorativo, attraverso un gesto semplice ma carico di significato istituzionale.