Melito Porto Salvo, tutto pronto per la Sagra del Pesce Spada | DETTAGLI

L’Associazione Culturale C.S.P. – Comitato Sagra del Pesce è lieta

di annunciare lo svolgimento della nuova edizione della tradizionale “Sagra del Pesce”, che si terrà nelle giornate dell’11 e 12 agosto 2026 presso la suggestiva cornice del Borgo dei Pescatori di Melito di Porto Salvo, luogo simbolo dell’identità marinara del paese. “Il borgo dei Pescatori custodisce da generazioni il legame profondo tra la comunità e il mare. Le barche colorate tirate a secco e le case affacciate sullo Ionio raccontano una storia fatta di uomini e donne che hanno tramandato, di padre in figlio, i segreti della pesca, delle reti e della lavorazione del pescato. Ancora oggi, all’alba, i pescatori escono con le loro imbarcazioni per riportare a riva il pesce fresco che sarà protagonista della Sagra, mantenendo vive tecniche e ritmi che appartengono a un sapere antico. L’evento rappresenta un fondamentale momento di valorizzazione della cultura marinara e delle tradizioni enogastronomiche locali“, c’è scritto in una nota dell’associazione.

“Non si tratta soltanto di una festa gastronomica, ma di un’occasione per riscoprire l’anima autentica del Borgo: i racconti dei pescatori più anziani, le natiche ricette tramandate oralmente, gli attrezzi da pesca custoditi come veri e propri tesori di famiglia, e in quel senso di comunità che da sempre lega gli abitanti al proprio mare. La Sagra si conferma così un appuntamento di rilievo nel panorama turistico e culturale dell’intero litorale jonico reggino, capace di unire memoria storica, identità popolare e piacere della convivialità”, conclude la nota.

Programma Sagra del Pesce 2026:

Lunedì 11 Agosto 2026 (ore 20:00) in Via Peppino Surfaro:

Apertura degli stand gastronomici con degustazione gratuaita

di specialità a base di pesce fresco locale (gamberi, gamberoni,

alici, sarde, calamari, totani e frittura mista di paranza), preparate

secondo le antiche ricette della tradizione marinara del Borgo.

Martedì 12 Agosto 2026 (ore 21:00) in Piazza del Fortino:

Serata conclusiva con Franco Ricciardi in Concerto. Ingresso gratuito.