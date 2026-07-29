Melito Porto Salvo, preoccupazione per il Centro Dialisi: segnalata carenza di medici specialisti

“Lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria rende noto di aver ricevuto una segnalazione da parte di cittadini e utenti del Centro Dialisi di Melito Porto Salvo, fortemente preoccupati per la continuità dell’assistenza sanitaria erogata dalla struttura. Secondo quanto rappresentato, il Centro Dialisi starebbe attraversando una fase di significativa carenza di personale medico specializzato, circostanza che potrebbe creare difficoltà nell’organizzazione dei turni, soprattutto in caso di assenze o ferie del personale attualmente in servizio. Una situazione che desta comprensibile apprensione tra i pazienti, per i quali la regolarità dei trattamenti dialitici rappresenta un’esigenza imprescindibile”. Lo afferma in una nota lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria.

“Nella segnalazione viene inoltre richiamata la manifestazione di interesse pubblicata dall’ASP di Reggio Calabria per il conferimento di incarichi a professionisti laureati in Medicina e Chirurgia, finalizzata proprio a fronteggiare le carenze di personale sanitario. Secondo quanto appreso, tra i professionisti risultati idonei figurerebbero anche medici specialisti in nefrologia che, ad oggi, non risulterebbero ancora impiegati presso il Centro Dialisi di Melito Porto Salvo”.

“Lo Sportello del Consumatore, nel pieno rispetto del lavoro svolto dall’ASP e dagli operatori sanitari, ritiene opportuno farsi portavoce delle preoccupazioni espresse dagli utenti e auspica che possano essere forniti chiarimenti sulla situazione organizzativa della struttura e sulle eventuali iniziative già programmate per garantire la piena continuità del servizio. L’obiettivo è esclusivamente quello di contribuire a rassicurare i pazienti e le loro famiglie, affinché un servizio sanitario così delicato possa continuare ad essere assicurato senza criticità, nel rispetto del diritto alla salute e della serenità di chi quotidianamente vi fa affidamento”.