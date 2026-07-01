Melito Porto Salvo, Casa Riformista: “accanto ai cittadini per la vicenda dell’Ospedale T. Evoli”

Casa Riformista sostiene la richiesta di potenziamento dell’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo e il riconoscimento dello status di Ospedale Spoke da parte della Regione Calabria, con l’obiettivo di equipararlo ai presidi di Locri e Polistena. La presa di posizione arriva dopo l’approvazione dell’atto di indirizzo politico da parte della massima assise cittadina, che prevede anche, in subordine, l’immediato accorpamento funzionale e gestionale del nosocomio al GOM di Reggio Calabria.

“Con l’approvazione dell’atto di indirizzo politico per il potenziamento del “Tiberio Evoli”, il Sindaco di Melito Porto Salvo Nastasi marca con decisione la vitale necessità del riconoscimento da parte della Regione Calabria dello status di Ospedale SPOKE per il Tiberio Evoli, equiparandolo finalmente a Locri e Polistena. In subordine, la massima assise cittadina ha deliberato l’immediato accorpamento funzionale e gestionale del nosocomio al GOM di Reggio Calabria, un’operazione a costo zero che permetterebbe la rotazione delle équipe mediche salvando i reparti dalla cannibalizzazione e decongestionando I’HUB di Reggio”. Così in una nota il Commissario Metropolitano di Casa Riformista, Giuseppe Sera.

Casa Riformista ribadisce quindi la propria vicinanza alla comunità di Melito Porto Salvo e dell’intera Area Grecanica, sottolineando il ruolo centrale dell’ospedale per il diritto alla salute e per l’assistenza sanitaria del territorio. “Esprimiamo, pertanto, la nostra piena solidarietà alla popolazione di Melito di Porto Salvo e dell’intera Area Grecanica nella difesa dell’Ospedale Tiberio Evoli, presidio sanitario fondamentale per il territorio. Il diritto alla salute è un diritto essenziale e deve essere garantito a tutti i cittadini attraverso servizi sanitari efficienti, accessibili e adeguatamente potenziati. L’ospedale rappresenta un punto di riferimento indispensabile per migliaia di persone e merita attenzione, investimenti e tutela. Siamo vicini a tutti coloro che si stanno impegnando affinché il Tiberio Evoli continui a svolgere un ruolo centrale nell’assistenza sanitaria del territorio, nel rispetto delle esigenze della comunità e della dignità di ogni cittadino. Come forza politica impegnata da sempre accanto ai cittadini per la tutela dei fondamentali diritti della vita quotidiana saremo a vigilare l’evoluzione dell’atto di indirizzo del comune di Melito in ogni contesto amministrativo coinvolgendo i nostri referenti ad ogni livello. Perché la tutela della salute non è una concessione revocabile, ma un diritto costituzionale che non può conoscere cittadini di serie B”.