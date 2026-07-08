Melicucco, il 14 luglio i festeggiamenti del 90° anniversario della nascita del Comune

“Quest’anno ricorre il 90° anniversario dell’autonomia del Comune di Melicucco, un importante traguardo che rappresenta un momento di festa e di riflessione per l’intera comunità. L’anniversario richiama la nascita del Comune, sancita con l’inaugurazione del 14 luglio 1936, grazie all’impegno del senatore Domenico Romano. Ripercorrere la nostra storia significa rendere omaggio a quanti, nel corso di questi novant’anni, hanno contribuito alla crescita del paese, alla costruzione della sua identità e al suo sviluppo civile, sociale e culturale.

Celebrare questo anniversario è motivo di grande orgoglio e rappresenta l’occasione per riaffermare il valore della memoria, delle tradizioni e del senso di appartenenza alla nostra comunità, guardando al futuro con rinnovato entusiasmo e con la volontà di continuare a valorizzare il territorio, le attività produttive, il patrimonio culturale e i talenti della nostra comunità”. È l’invito che il sindaco di Melicucco, Francesco Nicolaci, rivolge in vista della serata del 14 luglio, ore 21:00, nella quale si celebreranno i 90 anni dalla nascita del Comune.