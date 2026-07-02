MEIH e BCC Mediocrati insieme per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese calabresi

Rafforzare il tessuto produttivo locale, investire sulle competenze e costruire nuove traiettorie di sviluppo capaci di collegare il territorio ai mercati nazionali e internazionali. È l’obiettivo della collaborazione avviata tra il Mediterranean Export Innovation Hub e BCC Mediocrati, nata da una visione condivisa sul ruolo dell’internazionalizzazione come leva di crescita per imprese, professionisti e comunità locali. Da una parte, il Mediterranean Export Innovation Hub, ideato e promosso dall’imprenditore italo-americano Alessandro Crocco, si configura come un ecosistema dedicato all’internazionalizzazione, alla formazione strategica, allo scambio di know-how e alla costruzione di relazioni qualificate tra imprese, istituzioni, professionisti e investitori. Dall’altra, BCC Mediocrati, istituto bancario profondamente radicato nel territorio, conferma la propria attenzione alla crescita delle comunità locali, al sostegno del sistema produttivo e alla valorizzazione di iniziative capaci di generare sviluppo concreto.

La collaborazione nasce dalla volontà di mettere in relazione competenze, strumenti e visioni per accompagnare imprese e territori in una fase in cui la competitività non dipende più soltanto dalla qualità dei prodotti, ma anche dalla capacità di costruire posizionamento, reputazione, relazioni e accesso consapevole alle opportunità offerte dai mercati globali. In questa prospettiva, l’internazionalizzazione non viene interpretata come una semplice attività commerciale, ma come un processo ampio e strutturato. Richiede formazione, lettura dei mercati, conoscenza delle dinamiche economiche internazionali, capacità di networking e costruzione di ponti con realtà imprenditoriali e istituzionali anche oltre i confini nazionali.

Un percorso che, nel caso del MEIH, guarda con particolare attenzione anche alle relazioni con l’altra sponda dell’Oceano, valorizzando il patrimonio di rapporti costruito tra Italia e Stati Uniti e la possibilità di connettere le eccellenze italiane a circuiti economici più ampi e qualificati. “Questa collaborazione – dichiara Alessandro Crocco, Presidente del Mediterranean Export Innovation Hub – nasce da una sintonia sostanziale sul modo di intendere la crescita dei territori e delle imprese. Oggi internazionalizzare non significa soltanto esportare. Significa formare competenze, costruire relazioni stabili, rendere le imprese più consapevoli e i territori più attrattivi. Il nostro obiettivo è contribuire alla creazione di un modello operativo capace di trasformare il potenziale del Sud in opportunità reali, mettendo in rete imprese, istituzioni, professionisti, investitori e mercati internazionali. In questo percorso, il confronto con BCC Mediocrati assume un valore particolarmente significativo, perché nasce da una comune attenzione alla crescita concreta, duratura e responsabile delle comunità locali”.

Per il Presidente di BCC Mediocrati, Nicola Paldino, “questa collaborazione rappresenta una naturale evoluzione del nostro impegno a favore dello sviluppo del territorio, dove operiamo da 120 anni. Anche oggi, il ruolo di una BCC non si esaurisce nell’erogazione del credito, ma si estende alla capacità di accompagnare imprese e comunità in percorsi di crescita più consapevoli e strutturati. Iniziative come quella promossa dal Mediterranean Export Innovation Hub rafforzano un elemento fondamentale: le competenze. Sono infatti le competenze, insieme alle relazioni e alla capacità di visione, che permettono alle imprese di affrontare con successo i mercati nazionali e internazionali, generando sviluppo duraturo per l’intero sistema economico locale”.

Nel quadro della collaborazione si inserisce anche la Masterclass, tra gli strumenti più qualificanti del percorso avviato dal Mediterranean Export Innovation Hub. Il programma nasce come iniziativa di alta formazione rivolta a imprese, professionisti e nuove figure dell’internazionalizzazione, con l’obiettivo di fornire competenze operative per leggere i mercati, definire strategie di posizionamento e costruire relazioni economiche efficaci. “La Masterclass – sottolinea ancora Crocco – è uno degli strumenti attraverso cui vogliamo rendere operativo il nostro modello. Non basta parlare di export o di mercati internazionali, occorre formare persone capaci di comprenderli, interpretarli e costruire relazioni credibili. Il Sud ha bisogno di competenze ma anche di ponti: con il mondo della finanza, con le Istituzioni, con i mercati esteri, con le comunità italiane all’estero e con quelle realtà che possono diventare interlocutori strategici per le nostre imprese. È su questo terreno che MEIH lavora, con serietà e continuità”.

“Abbiamo deciso di sponsorizzare la Masterclass – precisa il Presidente Paldino – perché crediamo fortemente nel valore della formazione come leva strategica di sviluppo. Investire sulle persone significa investire sul futuro dei territori. Questa iniziativa offre strumenti concreti, occasioni di confronto qualificato e opportunità di apertura verso contesti internazionali che altrimenti sarebbero difficilmente accessibili, soprattutto per le piccole e medie imprese. Come BCC Mediocrati vogliamo continuare a svolgere un ruolo attivo nel creare connessioni, sostenere percorsi di crescita e contribuire a rafforzare la competitività del nostro tessuto produttivo”.

La collaborazione tra Mediterranean Export Innovation Hub e BCC Mediocrati si inserisce in un contesto economico che mostra segnali incoraggianti ma richiede, allo stesso tempo, strumenti più solidi per trasformare la crescita in sviluppo strutturale. I più recenti dati di Banca d’Italia sull’economia calabrese indicano che nel 2025 il prodotto regionale sarebbe cresciuto dell’1,1%, mentre gli scambi con l’estero hanno continuato a espandersi per il quinto anno consecutivo, superando il miliardo di euro. Risultati che rappresentano un punto di partenza, non un traguardo. Per rafforzare la competitività del territorio servono formazione, reputazione, relazioni qualificate e capacità di posizionamento. Ed è proprio in questo spazio che si colloca il valore del partenariato tra MEIH e BCC Mediocrati.