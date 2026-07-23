“Medicina allopatica e medicina olistica: scontro o integrazione?” Il punto di vista del Dott. Domenico Scilipoti Isgrò

Si parla spesso di contrapposizione tra medicina allopatica e medicina olistica. Ma è davvero uno scontro? Oppure le due visioni possono parlarsi e completarsi? Ne abbiamo parlato con il Dott. Domenico Scilipoti Isgrò, ginecologo, che propone una lettura integrata: scienza da una parte, ascolto e visione d’insieme dall’altra. “La medicina allopatica è la medicina convenzionale. Si basa sul metodo scientifico e sulla ripetibilità. Se un farmaco funziona su 1000 pazienti, allora è considerato valido. È la medicina dell’urgenza, della diagnosi precisa, della tecnologia. Ha salvato e salva milioni di vite. La medicina olistica parte da un’altra radice. La parola “olismo” deriva dal greco holos, “tutto”. Non cura il singolo sintomo, ma la persona intera. Per l’olismo corpo, mente, emozioni, alimentazione, ambiente e relazioni sono un unico sistema. Se una parte si ammala, è perché si è rotto un equilibrio più grande”, afferma Scilipoti.

Il perchè della medicina olistica

“Perché esiste una medicina che non punta solo al farmaco? Perché la scienza stessa, negli ultimi 20 anni, ci ha costretti a guardare oltre.

La psiconeuroendocrinoimmunologia ha dimostrato che stress cronico, emozioni, sonno, alimentazione e infiammazione influenzano direttamente il sistema immunitario. Il microbiota intestinale e vaginale dialoga con il cervello. I pensieri modificano gli ormoni. Il “perché” dell’olismo è quindi semplice: molte malattie croniche non nascono da un solo agente esterno, ma da un terreno che si è indebolito. L’olistica cerca quel terreno. Si chiede: perché questa infiammazione torna? Perché questo dolore non passa? Perché questo ciclo è irregolare? Non sostituisce il farmaco. Ma gli affianca stile di vita, riequilibrio energetico, nutrizione, gestione dello stress, lavoro sulle emozioni. La guarigione, per l’olismo, non è “casuale”. È la conseguenza dell’allineamento di più fattori. Come un’eclissi: non avviene tutti i giorni, ma quando le condizioni sono giuste, avviene“, rimarca Scilipoti.

Il “chi” della medicina olistica

“Il “chi” è il paziente-persona. Non un utero, non un ovaio, non un valore di laboratorio. È chi ha dormito 4 ore per un anno. Chi mangia di fretta. Chi vive in ansia. Chi ha subito un lutto e da lì ha iniziato ad ammalarsi. La medicina olistica mette al centro proprio questo “chi”.

Il professionista olistico non è solo un medico. È un ascoltatore. Lavora in rete con nutrizionisti, psicologi, ostetriche, naturopati, fisioterapisti. L’obiettivo non è solo eliminare il sintomo, ma restituire alla persona la capacità di autoregolarsi. Esempio concreto dal campo ginecologico: una paziente con vaginite ricorrente. L’allopatica dà l’antibiotico e risolve nell’immediato. L’olistica si chiede: com’è l’alimentazione? C’è stress? Com’è il microbiota? C’è una componente emotiva? Quando si lavora su tutti i piani, spesso il problema non si ripresenta. Non perché “per miracolo”, ma perché sono state tolte le cause che lo alimentavano”, sottolinea Scilipoti.

Integrazione, non alternativa

Il Dott. Scilipoti Isgrò è chiaro: “non si tratta di scegliere tra l’una o l’altra. Si tratta di usarle entrambe, al momento giusto. All’allopatica chiediamo urgenza, diagnosi, chirurgia, farmaci salvavita. All’olistica chiediamo prevenzione, ascolto, riequilibrio, gestione del cronico. La vera medicina del futuro sarà integrata. Il paziente non è un organo malato. È una persona. E la salute vera arriva quando corpo, mente ed energia tornano in armonia. Non è magia. È logica. È la logica di guardare l’uomo intero”.

“Perché olistica: perché molte patologie nascono da squilibri globali, non solo da un virus o un batterio. Chi: la persona nella sua totalità fisica, emotiva, ambientale e relazionale. Investire in questa visione significa meno cronicità, meno recidive, più qualità della vita”, conclude Scilipoti.