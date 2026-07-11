Marina di Gioiosa Ionica punta sul turismo: il Comune scommette su servizi, collegamenti e accoglienza | INTERVISTA

Il turismo come motore di sviluppo e come strumento per il rilancio di Marina di Gioiosa Ionica. È questa la direzione indicata dall’amministrazione comunale, impegnata in un percorso di trasformazione della cittadina attraverso il miglioramento dei servizi, la valorizzazione del territorio e il potenziamento della qualità dell’accoglienza turistica. A fare il punto sulla strategia dell’amministrazione è il vicesindaco Rocco Agostino, che sottolinea come negli ultimi tempi siano arrivati segnali concreti di cambiamento, pur nella consapevolezza che il percorso di crescita richieda ancora interventi e impegno. “La nostra sfida è quella di trasformare il volto di Marina di Gioiosa Ionica, puntando sul turismo come volano per il rilancio della città”, è il messaggio che emerge dall’azione amministrativa portata avanti in questi mesi.

Nuovi segnali di cambiamento, ma resta ancora molto lavoro da fare

Secondo il vicesindaco Rocco Agostino, il percorso intrapreso sta già producendo alcuni risultati visibili. La città starebbe vivendo una fase di progressiva trasformazione, con interventi e iniziative orientati a migliorare l’immagine complessiva del territorio. Una crescita che, tuttavia, non viene considerata conclusa. L’amministrazione riconosce infatti che per raggiungere gli obiettivi prefissati sarà necessario proseguire il lavoro e affrontare ancora diverse sfide. “Il turismo come volano per il rilancio di Marina di Gioiosa Ionica. L’amministrazione comunale punta a trasformare il volto della cittadina, investendo sul potenziamento dei servizi e sulla qualità dell’accoglienza. Una sfida ambiziosa che vede, negli ultimi tempi, segnali di cambiamento tangibili, pur nella consapevolezza che il lavoro da fare resta ancora molto“, afferma il vicesindaco Rocco Agostino.

Collegamenti e infrastrutture: il ruolo strategico del treno Intercity e dei voli Ryanair

Tra gli elementi ritenuti fondamentali per favorire lo sviluppo turistico del territorio ci sono anche i collegamenti infrastrutturali. La possibilità di raggiungere più facilmente la costa jonica viene considerata una condizione essenziale per aumentare l’attrattività della zona. In questo scenario assume particolare rilievo il potenziamento del servizio ferroviario con il treno Intercity della linea jonica, indicato come una delle opportunità più importanti per migliorare la mobilità e favorire gli spostamenti verso Marina di Gioiosa Ionica e gli altri centri della costa. Accanto al trasporto ferroviario, un ruolo significativo viene attribuito anche ai nuovi collegamenti aerei garantiti dai voli Ryanair dall’aeroporto di Reggio Calabria, che rappresentano un ulteriore strumento per avvicinare la Calabria ai mercati turistici nazionali e internazionali. “La sfida è anche quella di cogliere le opportunità che arrivano dai nuovi collegamenti, come il treno interrcity della jonica ed i voli Ryanair dall’aeroporto di Reggio Calabria“, sottolinea il vicesindaco.

L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: