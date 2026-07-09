Marina di Gioiosa Ionica, il vicesindaco annuncia tutte le migliorie per decoro urbano e gestione dei rifiuti | INTERVISTA

Il vicesindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Agostino, illustra l’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano e la gestione dei rifiuti. Le autorità locali hanno drasticamente potenziato la videosorveglianza per contrastare l’abbandono illecito di spazzatura, arrivando a denunciare i trasgressori alle forze dell’ordine. Nonostante persistano comportamenti incivili, la città si sta preparando alla stagione estiva attraverso l’installazione di nuovi servizi balneari e una pulizia costante del territorio. Un elemento centrale della strategia riguarda l’educazione dei cittadini, promossa tramite corsi nelle scuole e la distribuzione di materiale informativo sulla raccolta differenziata.

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, il vicesindaco sottolinea come la collaborazione della comunità stia crescendo, sebbene rimanga necessario un monitoraggio continuo per sanzionare chi non rispetta le regole.