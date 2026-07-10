Marco Oriolesi eletto all’unanimità rappresentante del M5S di Messina Nord

Costituiti i nuovi gruppi territoriali del M5S. Marco Oriolesi eletto all’unanimità rappresentante del Gruppo M5S Messina Nord. La votazione presso la segreteria del M5S in città, in via Dogali, si è conclusa alle ore 18.30. “Dopo più di due anni – dichiara on. Angela Raffa – di rinvii da parte dei vertici locali ed una sonora sconfitta alle elezioni amministrative, finalmente ripartiamo con un cambio alla guida e nuovo slancio. Ringrazio Marco Oriolesi che ha accettato l’appello che gli è stato rivolto ed è stato oggi eletto dai nostri iscritti con voto in presenza per guidare le attività del M5S”.

Oriolesi: “liberare la Sicilia da Schifani e sconfiggere la Meloni alle prossime elezioni”

“Liberare la Sicilia da Schifani e sconfiggere la Meloni alle prossime elezioni – così Marco Oriolesi del M5S – questi gli obiettivi su cui concentrare gli sforzi. A livello locale non nasconderemo la polvere sotto il tappeto ed esamineremo gli errori che hanno portato il M5S alla quasi scomparsa dalle istituzioni cittadine. Un ringraziamento a Francesco Pagano che ha precedentemente guidato il gruppo di Messina, poi lasciato senza guida, ed ai candidati che alle ultime amministrative, con grande generosità, sono entrati in lista all’ultimo minuto. Saremo presenti nel dibattito cittadino con le nostre proposte e con l’intenzione di aprirci all’ingresso di nuove esperienze che possano rilanciare la nostra azione in città”. Dopo le verifiche e la convalida delle elezioni da parte del comitato nazionale partirà subito quel “cantiere” di elaborazione programmatica indicato dal Presidente Giuseppe Conte, orientato a un progetto di cambiamento e a proposte concrete rivolte ai giovani, alla Sicilia ed al governo del Paese.