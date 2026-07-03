Maltempo, super temporale sullo Stretto di Messina: pioggia torrenziale, grandine e blackout elettrici per le saette tra le case di Reggio Calabria

Qualcuno blaterava che ci avrebbe denunciato per “procurato allarme“: saremmo stati “i responsabili delle spiagge vuote di domani mattina“, e invece se qualcuno voleva andare in spiaggia gli abbiamo salvato la vita. La meteorologia si conferma una scienza che salva le vite umane e consente alla popolazione di mettersi al sicuro. L’allerta meteo lanciata con grande anticipo nei giorni scorsi per la mattinata di oggi, venerdì 3 luglio, è stata rispettata con la precisione di un orologio svizzero. La goccia fredda che nei due giorni scorsi ha flagellato prima il Nord e poi il Centro Italia, nelle prime ore di oggi è arrivata anche al Sud e ha subito innescato violenti temporali che dalle 8:30 hanno iniziato a colpire la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, a cavallo dello Stretto di Messina.

Situazione difficile a Reggio Calabria, dove nella zona Sud della città sono in corso estesi blackout elettrici dopo che molti fulmini sono caduti tra le case. La pioggia cade con regimi monsonici e ci sono diffusi allagamenti. Tanta grandine, e visibilità ridottissima. Temperatura in picchiata: siamo già sotto i +20°C, un valore autunnale. E questo maltempo, seppur a fasi alterne, continuerà per tutto il giorno di oggi e anche domani, sabato 4 luglio, in molte aree calabresi e siciliane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: