Maltempo, spettacolare tromba d’aria sullo Stretto di Messina: il vortice d’aria fotografato da Villa San Giovanni

Una suggestiva tromba d’aria sullo Stretto di Messina è stata osservata nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio. Il vortice si è sviluppato sul tratto di mare compreso tra le coste della Calabria e della Sicilia, offrendo uno scenario tanto spettacolare quanto inquietante a quanti si trovavano lungo il litorale. Il fenomeno è stato immortalato da Giuseppe Crisalli, che ha scattato la fotografia da Villa San Giovanni, documentando la colonna vorticosa che si stagliava tra il mare e le nubi presenti sullo Stretto.

Tromba d’aria avvistata sullo Stretto di Messina

L’immagine mostra chiaramente la particolare conformazione del vortice, visibile a distanza dalla sponda calabrese. La tromba d’aria ha attirato immediatamente l’attenzione dei cittadini e degli osservatori presenti nella zona, diventando uno degli eventi meteorologici più significativi della mattinata sullo Stretto di Messina. Lo scenario naturale dello Stretto ha reso ancora più impressionante la manifestazione atmosferica. La colonna d’aria in rotazione è apparsa sotto una base nuvolosa, mentre il mare e le coste dello Stretto facevano da sfondo al fenomeno.

La foto scattata da Villa San Giovanni

La fotografia realizzata da Giuseppe Crisalli da Villa San Giovanni rappresenta una testimonianza diretta dell’evento. Dalla costa reggina è stato infatti possibile osservare distintamente il vortice sviluppatosi sul mare, in un’area caratterizzata dall’incontro tra differenti correnti atmosferiche e marine. Il particolare profilo geografico dello Stretto di Messina, racchiuso tra i rilievi della Sicilia nord-orientale e quelli dell’area reggina, può contribuire a rendere più evidenti gli effetti del vento e dell’instabilità atmosferica. Nel corso di giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di nubi temporalesche, sul mare possono formarsi vortici localizzati e ben visibili anche dalle coste.

Il suggestivo vortice tra Calabria e Sicilia

Le trombe d’aria sul mare, spesso indicate anche come trombe marine quando il vortice si sviluppa sopra la superficie dell’acqua, sono fenomeni atmosferici circoscritti che possono avere durata e intensità variabili. La loro presenza è generalmente associata a condizioni di forte instabilità e alla formazione di moti rotatori all’interno delle nubi. Nel caso osservato questa mattina sullo Stretto tra Messina e Villa San Giovanni, la fotografia consente di apprezzare la struttura del fenomeno a distanza. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla durata del vortice, sul suo esatto spostamento o su eventuali conseguenze lungo le coste. Resta la forza di un’immagine capace di raccontare, in pochi istanti, tutta la potenza dell’atmosfera in uno dei luoghi più affascinanti e meteorologicamente complessi del Mediterraneo.