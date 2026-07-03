Maltempo a Reggio Calabria, annullata la serata Disco a Villa San Giuseppe: la nuova data

La serata Disco “Sound”, prevista per questa sera alle ore 21.30 presso Villa San Giuseppe, al Giardino San Carlo Acutis, è stata annullata a causa del maltempo e delle criticità che hanno interessato il territorio reggino nel corso della giornata. A comunicarlo è il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe. “A causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle gravi criticità che hanno interessato il territorio reggino nel corso della giornata odierna, è stato deciso, con senso di responsabilità e nell’interesse della sicurezza di tutti, di annullare la serata Disco “Sound” prevista per questa sera alle ore 21.30 presso Villa San Giuseppe Giardino San Carlo Acutis.

“Sappiamo quanto fosse atteso questo appuntamento e comprendiamo il dispiacere di quanti avevano programmato di partecipare. Tuttavia, riteniamo che la tutela delle persone venga sempre prima di ogni evento. La manifestazione è rinviata a venerdì 10 luglio, mantenendo lo stesso programma e le stesse caratteristiche. Ringraziamo tutti per la comprensione, la collaborazione e l’affetto che continuate a dimostrare nei confronti della nostra Associazione. Ci ritroveremo venerdì prossimo per vivere insieme una splendida serata di musica, amicizia e condivisione, confidando in condizioni meteo favorevoli”.